Prizori najpoznatije plavuše na svijetu širi se internetom: Jednu stvar svi propitkuju!

Margot Robbie privukla je pažnju na reviji Chanela u Parizu novom bob frizurom, ali i opuštenim izdanjem.

Margot Robbie privukla je pažnju u ponedjeljak kada se pojavila na reviji Chanela tijekom Tjedna mode u Parizu s novom, elegantnom bob frizurom.

Ipak, dio obožavatelja iznenadio je njezin izbor odjeće za modni događaj. U videu koji je objavio Vogue, a koji je brzo postao viralan, Margot sjedi u prvom redu uz pjevačicu Jennie Kim iz Blackpinka i glumicu Teyanu Taylor.

Dok su Jennie i Teyana za reviju bile odjevene vrlo glamurozno, Margot je odabrala opušteniji stil, što su mnogi odmah primijetili.

"Zašto je Margot Robbie u svilenom topu i trapericama?" napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao kako ga čudi takav izbor nakon upečatljivih izdanja koja je glumica nosila tijekom promotivne turneje za film "Wuthering Heights".

Netko je čak našalio se komentarom: "Chanel stvarno mrzi Margot".

Glumica je nosila prozirni bijeli top ispod kojeg se vidio čipkasti grudnjak, uz svijetle traperice. Kombinaciju je upotpunila sivom prošivenom Chanel torbicom, a make-up je bio prirodan, s naglašenim rumenilom, ružem i maskarom. Od nakita je odabrala jednostavne dvostruke naušnice u obliku obruča i zlatni prsten.

Margot je ambasadorica Chanela od 2018. godine, a nedavno je produžila suradnju s modnom kućom i postala zaštitno lice legendarnog parfema Chanel N°5 u kampanji objavljenoj u listopadu 2024.

Njezino pojavljivanje na reviji dolazi nakon velike promotivne turneje za film "Wuthering Heights", u kojem glumi uz Jacoba Elordija.

Film, koji je režirala Emerald Fennell, već je zaradio više od 150 milijuna dolara diljem svijeta, čime je postao jedno od najvećih iznenađenja godine na kinoblagajnama.

