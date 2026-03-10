Gdje je danas? Od najveće zvijezde romantičnih komedija do života daleko od svjetla reflektora!

Nekadašnja miljenica romantičnih komedija i zvijezda serije ''Grey’s Anatomy'', Katherine Heigl obilježila je dvijetisućite, a danas vodi znatno mirniji život daleko od holivudskog glamura.

Katherine Heigl bila je jedna od najvećih zvijezda dvijetisućitih godina. Plavokosa glumica osvojila je publiku najprije na televiziji, a potom i na velikom platnu, gdje je postala zaštitno lice romantičnih komedija.

Iako je nekoć bila stalno prisutna na holivudskim crvenim tepisima, 2010. godine odlučila je zamijeniti glamur mirnijim obiteljskim životom. Danas živi s obitelji u Oakleyju u Utahu, gdje se povremeno vraća glumačkim projektima.

Nedavno se ponovno pojavila u javnosti na humanitarnom događanju Wine, Women & Shoes Benefiting Big Dog Ranch Rescue u Mar-a-Lagu na Floridi, gdje je stigla u društvu svoje majke. Bila je to jedna od njezinih rijetkih javnih pojavljivanja posljednjih godina.

Karijeru je započela vrlo rano. Rođena je u Washingtonu, D.C., a djetinjstvo je provela u Sjevernoj Virginiji i Denveru prije nego što se njezina obitelj preselila u New Canaan u saveznoj državi Connecticut. Već s devet godina počela je raditi kao model nakon što je potpisala ugovor s agencijom Wilhelmina Models, za koju je snimala kataloge za Sears i Lord & Taylor. Ubrzo se pojavila i u svojoj prvoj nacionalnoj televizijskoj reklami za žitarice Cheerios.

Na filmu je debitirala 1992. godine u filmu ''That Night'', a tijekom devedesetih nastavila je graditi karijeru u projektima poput ''My Father the Hero'' i akcijskog trilera ''Under Siege 2: Dark Territory'' sa Stevenom Seagalom. Godine 1996. dobila je glavnu ulogu u Disneyjevom televizijskom filmu ''Wish Upon a Star'', a nakon završetka srednje škole preselila se u Malibu.

Širu televizijsku popularnost stekla je 1999. godine u znanstveno-fantastičnoj seriji ''Roswell'', dok je istovremeno glumila u filmovima poput 100 Girls i Valentine te pozirala za časopise FHM i Maxim.

Pravi proboj dogodio se 2005. kada je dobila ulogu dr. Isobel Stevens u hit medicinskoj seriji ''Grey's Anatomy''. Upravo joj je ta uloga donijela globalnu slavu i otvorila vrata Hollywooda.

Nakon toga Heigl postaje jedna od najtraženijih glumica romantičnih komedija. Veliki uspjeh postigla je filmom ''Knocked Up'' sa Sethom Rogenom, a publika ju je obožavala i u romantičnoj komediji ''27 Dresses'' s Jamesom Marsdenom. Slijedili su i filmovi poput ''The Ugly Truth'', ''Killers'', ''Life As We Know It'', ''New Year's Eve'', ''One for the Money'', ''The Big Wedding'', ''Home Sweet Hell'', ''Jenny's Wedding'' i ''Unforgettable''.

Posljednjih godina ponovno se istaknula na televiziji u Netflixovoj seriji ''Firefly Lane'', u kojoj glumi uz Sarah Chalke i Bena Lawsona. Serija je premijerno prikazana 2021. godine i zbog velikog uspjeha dobila je drugu sezonu, objavljenu u dva dijela tijekom 2022. i 2023. godine.

U privatnom životu Heigl je pronašla sreću sa suprugom, glazbenikom Joshom Kelleyjem. Par se upoznao 2005. godine na snimanju njegovog spota za pjesmu ''Only You'', a zaručili su se godinu dana kasnije. Vjenčali su se 2007. u Park Cityju u Utahu.

Katherine danas ima 47 godina, a više fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, nedavno je preminuo njen kolega iz ''Uvoda u anatomiju'', Eric Dane nakon neizlječive bolesti. Više pogledajte OVDJE.

