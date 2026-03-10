U Zagrebu počinje velika kazališna smotra koja okuplja brojne amaterske skupine!

Od 13. do 26. ožujka u Centru KNAP održat će se 50. Susret kazališnih amatera Zagreba (SKAZ), gdje će publika moći pogledati brojne predstave zagrebačkih amaterskih kazališnih skupina.

"Cijeli svijet je pozornica, a svi muškarci i žene tek glumci", zapisao je William Shakespeare u svojoj drami "Kako vam drago."

A na 50. Susretu kazališnih amatera Zagreba (SKAZ) imat ćete priliku vidjeti bogatstvo životnih uloga, karaktera i priča, i to u rekordnom broju prijavljenih skupina.

Od 13. do 26. ožujka 2026. u Centru KNAP održat će se jubilarni, 50. SKAZ, najvažnija gradska smotra amaterskog kazališnog stvaralaštva, tijekom koje će publika gotovo dva tjedna moći pratiti raznovrsne predstave zagrebačkih kazališnih skupina.

SKAZ je godišnji susret sveukupnog zagrebačkog kazališnog amaterizma koji donosi cjeloviti pregled godišnje produkcije dramskih i lutkarskih amaterskih skupina. Program prati Stručno povjerenstvo sastavljeno od istaknutih kazališnih djelatnika, koje najboljim ostvarenjima dodjeljuje festivalske nagrade i posebna priznanja.

Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najbolje predstave za Festival zagrebačkih kazališnih amatera (FZKA), koji će se održati 28. i 29. ožujka 2026. u Kazalištu KNAP.

Predstave izabrane za FZKA predstavljaju isključivu predselekciju za 66. Festival hrvatskih kazališnih amatera (FHKA) u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, koji će se održati u Vodicama u svibnju 2026. Skupine s predstavama pučkog dramskog izričaja dodatno ulaze u selekciju za 5. Festival hrvatske pučke drame (FHPD) u Murskom Središću.

Jeste li spremni za najbolje što amateri na daskama koje život znače pripremaju za vas? Onda morate doći na ovogodišnji SKAZ i otkriti nove autore, nove perspektive, energiju i entuzijazam koji pršte i grade nove svjetove!

