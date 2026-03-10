Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave

Claudia Schiffer desetljećima izgleda besprijekorno, a sada je otkrila i tajnu svoje večernje rutine koja uključuje posebne dodatke prehrani, infracrvenu terapiju i niz rituala prije spavanja.

Jedna od najpoznatijih supermodela svih vremena, Claudia Schiffer, desetljećima je sinonim za besprijekoran izgled na modnim pistama. No iza glamura stoji strogo organizirana rutina, osobito ona večernja, koju je nedavno detaljno opisala u intervjuu za lifestyle platformu EE72.

55-godišnja manekenka, koju mnogi nazivaju i supermodelom među supermodelima, priznaje da njezina večer započinje prilično običnim stvarima.

''Pospremim kuhinju i pustim psa van na posljednje večernje obavljanje nužde'', otkrila je Schiffer, dodajući kako prije spavanja uvijek voli pročitati nekoliko stranica dobre knjige.

Ipak, tu prestaju sličnosti s rutinama većine ljudi.

Kada nije na putu zbog poslovnih obveza, Claudia nastoji završiti sve poslovne sastanke do kasnog poslijepodneva kako bi bila kod kuće kada se njezina kći Cosima vrati iz škole. Obitelj tada večera točno u 18 sati.

Prije nego što uopće počne jesti, Schiffer uzima dodatke prehrani.

''Započinjem s tabletama aminokiselina s dodatkom proteina kako bih se oporavila od treninga'', rekla je.

Večera se obično sastoji od organskog mesa životinja hranjenih travom ili ribe poput lososa i inćuna, uz svježu salatu ili povrće.

''Uživam u večeri od organskog mesa ili lososa/inćuna uz hrskavu salatu ili povrće'', opisala je.

Za desert bira zdjelu organskog ovčjeg jogurta s dodatkom Beeye – mješavine triju vrsta magnezija u prahu koja bi trebala poboljšati kvalitetu sna. U jogurt često dodaje i orašaste plodove pečene u pećnici.

Nakon večere slijedi još jedan dodatak prehrani – ashwagandha, biljka poznata po tome da pomaže kod stresa i tjeskobe. Sve završava šalicom čaja od kamilice.

Nakon večere počinje njezina beauty i wellness rutina. Schiffer koristi infracrvenu masku ili panel koji emitira regenerirajuće svjetlo na lice.

''Nakon toga provedem 20 minuta na svojoj prostirci dok čitam knjigu'', otkrila je.

Prostirka zagrijava tijelo i šalje blage impulse kroz leđa kako bi pomogla opuštanju i obnovi energije.

Prije odlaska u krevet Claudia odlazi u kupaonicu na dugu kupku s Epsom soli.

Nakon toga slijedi njezina večernja njega kože.

''Perem zube pastom bez fluorida i započinjem večernju rutinu njege kože serumom sa matičnim stanicama, losionom s vitaminom C i hidratantnom kremom pomiješanom s nekoliko kapi ulja za lice. Sve je vrlo prirodno'', rekla je.

Prije nego što legne, Claudia još jednom provjeri podatke na svom pametnom prstenu kako bi vidjela je li tijekom dana napravila planiranih 10.000 koraka.

''Provjerim svoj prsten da vidim jesam li dosegla 10.000 koraka'', kazala je.

Zatim odlazi u krevet sa suprugom, britanskim redateljem Matthewom Vaughnom.

''Savršen završetak dana je kada uskočim u svoje prekrasno mekane egipatske pamučne plahte i dam suprugu posljednji poljubac za laku noć'', zaključila je slavna manekenka.

