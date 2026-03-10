Slatko iščekivanje! Bivša zvijezda "Kumova" pokazala već poveći trudnički trbuh

Fotografijom iz svakodnevne kućne atmosfere Jagoda Kumrić pratiteljima je dala mali uvid u trudnoću.
Naime, na Instagramu je pokazala trudnički trbuh i otkrila kako uživa u slatkom iščekivanju prinove.
U opuštenoj atmosferi Jagoda je nasmijano pozirala, a uz fotografiju je duhovito odgovorila na pitanje koliko je trudna.
''Evo ovoliko'', napisala je uz objavu.
Podsjetimo, Glumica očekuje dijete s partnerom Konstantinom Haagom, a zajedno su glumili u popularnoj seriji ''Kumovi'', gdje su osvojili simpatije publike, a njihova se ljubavna priča s malih ekrana preselila i u stvarni život.
Par je svoju vezu okrunio brakom, a kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.
