Slatko iščekivanje! Bivša zvijezda "Kumova" pokazala već poveći trudnički trbuh

Fotografijom iz svakodnevne kućne atmosfere Jagoda Kumrić pratiteljima je dala mali uvid u trudnoću.

Glumica i bivša zvijezda ''Kumova'', Jagoda Kumrić, raznježila je pratitelje na društvenim mrežama trenutakom iz privatnog života.

Naime, na Instagramu je pokazala trudnički trbuh i otkrila kako uživa u slatkom iščekivanju prinove.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 2 Foto: Instagram

U opuštenoj atmosferi Jagoda je nasmijano pozirala, a uz fotografiju je duhovito odgovorila na pitanje koliko je trudna.

''Evo ovoliko'', napisala je uz objavu.

Jagoda Kumrić na Instagramu Foto: Instagram

Podsjetimo, Glumica očekuje dijete s partnerom Konstantinom Haagom, a zajedno su glumili u popularnoj seriji ''Kumovi'', gdje su osvojili simpatije publike, a njihova se ljubavna priča s malih ekrana preselila i u stvarni život.

Konstantin Haag i Jagoda Kumrić Foto: Nova TV

Par je svoju vezu okrunio brakom, a kako je izgledalo njihovo nesvakidašnje vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 3 Foto: Instagram

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 4 Foto: Instagram

