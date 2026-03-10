Kako izgleda otac omiljene Hercegovke? Topli obiteljski prizor pokazao je koliko su bliski!

Antonija Čerkez na Instagramu je podijelila fotografiju svoga oca, koji slavi rođendan.

Popularna hercegovačka pjevačica Antonija Čerkez imala je poseban razlog za objavu na društvenim mrežama.

Naime, njezin otac proslavio je rođendan, a ona mu je tim povodom uputila javnu čestitku na Instagramu. Uz kratku, ali emotivnu poruku, Antonija je podijelila i fotografiju snimljenu na jednom od najvažnijih dana u njezinu životu – vlastitoj svadbi.

Na dirljivom prizoru pozira uz oca i majku, a trenutak je mnoge njezine pratitelje posebno raznježio.

''Sretan rođendan tata moj'', napisala je pjevačica uz fotografiju.

Foto: Instagram

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja, koji su se u komentarima pridružili čestitkama i uputili lijepe želje.

''Prelijepo, neka je sretan'', ''Neka je najsretniji'', ''Sretan rođendan tati'', ''Wau, koja slika'', ''Prekrasni ste'', ''Da je živ i zdrav, sretan rođendan'', samo je dio komentara s Instagrama.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno postala majka. Sa suprugom Petrom Nogolicom dobila je sinčića Adriana.

Foto: Instagram

A kako je izgledala njihova svadba u Širokom Brijegu pogledajte OVDJE.

Foto: Instagram

