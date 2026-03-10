Zabrinjavajuće vijesti: Norveškoj princezi pogoršalo se zdravstveno stanje

Norveška princeza Mette-Marit suočava se s ozbiljnim pogoršanjem zdravstvenog stanja, zbog čega je pokrenuta procjena za moguću transplantaciju pluća

Iz norveške kraljevske palače stigle su zabrinjavajuće vijesti o zdravstvenom stanju princeze Mette-Marit.

Supruzi norveškog prijestolonasljednika Haakona, 52-godišnjoj Mette-Marit, još je 2018. dijagnosticirana plućna fibroza – progresivna i neizlječiva bolest koja znatno otežava disanje i svakodnevno funkcioniranje.

Princeza Mette-Marit, Haakon Foto: Profimedia

Sada je potvrđeno da se njezino zdrvstveno stanje pogoršalo, zbog čega su započele i pripreme za procjenu mogućnosti transplantacije pluća. Glasnogovornica kraljevske obitelji Guri Varpe za norveške medije potvrdila je kako je posljednjih mjeseci došlo do vidljivog pogoršanja njezina zdravstvenog stanja, prenosi People.

Princeza Mette-Marit Foto: Profimedia

''Kao što je poznato, prijestolonasljednica boluje od kronične bolesti pluća – plućne fibroze. Kako smo već objavili u prosincu, došlo je do jasnog pogoršanja njezina zdravstvenog stanja, zbog čega su započele pripreme za procjenu mogućnosti transplantacije pluća'', poručila je Varpe.

Princeza Mette-Marit, Haakon Foto: Profimedia

Dodala je kako princezi trenutačno treba više odmora i prilagođenu terapiju, zbog čega su njezine službene obveze znatno smanjene. U palači ističu da joj je u ovom razdoblju najvažnije posvetiti se oporavku i brizi o zdravlju.

Princeza Mette-Marit Foto: Profimedia

Vijest o pogoršanju njezina zdravstvenog stanja dolazi u trenutku kada se norveška kraljevska obitelj našla pod povećalom javnosti zbog novih dokumenata iz istrage povezane s Jeffreyjem Epsteinom. Više detalja pročitajte OVDJE.

Istodobno je pozornost javnosti usmjerena i na suđenje sinu norveške princeze Mette-Marit, Mariusu Borgu Høibyju.

