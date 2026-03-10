Jelena Rozga ekskluzivno o nagađanjima da se uskoro udaje za Ivana Huljića pred 500 uzvanika!

Tradicionalnim koncertom za Dan žena u Zadru, Jelena Rozga koja ove godine slavi 3 desetljeća karijere oduševila je mnogobrojnu publiku. Djelić nezaboravne atmosfere donosi vam naš Gordan Vasilj za IN magazin kojem je pjevačica između ostalog otkrila udaje li se uskoro za Ivana Huljića i je li preboljela odlazak voljenog ljubimca Ringa.

Totalni delirij vladao je na tri tjedna unaprijed rasprodanom koncertu Jelene Rozge u Zadru. Popularnu Splićanku publika doslovno nije puštala s pozornice, vraćajući je nekoliko puta na bis. Mokra do kože nakon nezaboravnog koncerta, u 1 ujutro stala je pred naše kamere.

''Ja kad se jednom popnem na binu, nadam se da se to neće desiti još najmanje 20 godina i odradim koncert onako na 50 posto ja ću vjerojatno odložiti taj mikrofon kao što sam napravila prije puno godina i s baletom. Kod mene nema ništa na pola i nije ni fer prema publici da dođem i da to onako odradim i idem svoj kući. Nije fer.'', govori Jelena.

Jedna od najvećih zvijezda u regiji ove godine slavi tri desetljeća bogate karijere. Tim povodom svoju vjernu publiku počastit će novim pjesmama, drugim akustičnim albumom i velikom turnejom sljedeće godine. A već za 10 dana čeka je američko-kanadska turneja.

''Nije mi baš svejedno, ali što ću, ja sam netko tko koncerte ne otkazuje, ja se četveronoške penjem na binu, tako da idemo uskoro. Radujem se, ali ipak me malo strah, samo da dođem sretno tamo i da se vratim isto tako kući.'', priznaje Jelena.

Zaljubljena Jelena je ekskluzivno za In Magazin demantirala medijska nagađanja da se uskoro udaje za Ivana Huljića i da će njihov dan uveličati 500 uzvanika.

''Ma ne. 500 uzvanika? Ma znaš mene, kad bi danas to sutra i radili Ivan i ja, mislim da bi to bilo nešto malo. Znaš, da ja ne volim previše svega. Ja bih to nekako najviše voljela u tišini napravit. Nama je lijepo, to je najbitnije'', kaže Jelena.

Otkrila nam je i čime ju je njezin Ivan iznenadio za Dan žena.

''Ja volim tulipane, Ivan to zna, tako da kupio je bijele tulipane.''

Ni pola godine nakon gubitka voljenog ljubimca Ringa, Jelena, kaže, ne može vjerovati da ga više nema.

''On je mogao živjeti sigurno još godinu i pol dvije, ali se baš razbolio od najagresivnijeg karcinoma preko noći, doslovno preko noći je otišao. Ustvari u mjesec dana je otišao, ja nisam htjela da se Ringo ni jedne sekunde muči. Nisam htjela da ga boli, tako da sam ja dogovorila uspavljivanje. On je zaspao, ovdje na meni.''

Omiljena pjevačica nikad nije krila koliko je vezana uz roditelje, majku Mariju i oca Antu, koji žive u neposrednoj blizini njezina splitskog doma.

''Imaju 76 godina. Nevjerojatni su, oni imaju te masline u Blizni, to je selo poviše Trogira, oni su cijeli ovaj tjedan išli tamo i radili oko maslina. Oni to vole, guštaju u tome. Danas sam ih vidjela, oni su mrtvi umorni, ali ona s takvom srećom priča o tim maslinama, kako je posadila malo salate, biža, imat ćemo svega domaćeg. Oni se dižu u pet ujutro i do 16-17 sati ih nema u Splitu. Takva energija, tako da od mame i tate sam takva.''

A osim na roditelje, jako je slaba i na svoje nećake, Leu i Nou.

''Nećakinja je sa mnom već šest godina u Zagrebu, a nećak, on je presladak. On je sad pubertetlija mali, to jest nije mali, narastao je nevjerojatno. Samo jede i raste, igra nogomet, ali je predivan dječak, emotivan. On svako malo 'teto, kako si?' Pun je ljubavi, 7 bijelih srca mi pošalje.''

48-godišnja pjevačica se osvrnula i na svoj mladenački izgled.

''Svaka bora je slatka, ali ja sam netko tko se strašno puno njeguje i uvijek hodam po kući s maskom za lice. Čim uđem u auto, skidam šminku i odmah neku masku za lice stavim na sebe. Bože, da nas policija zaustavi, majko mila što bi to bilo, ne bi bilo dobro, ali jako pazim na kožu, jako se njegujem. Znači, ja sam uvijek masna, ja ujutro kad se probudim jastuk ide za mnom, strašno nešto.'', priznaje Rozga.

U Jeleninu slučaju godine su zaista samo broj.

