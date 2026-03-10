Glamurozno izdanje naše kraljice diska zasjenilo je priznanja koja je dobila za svoj talent!

Sandra Elkasević zablistala je na svečanoj večeri uz supruga Edisa, a bračni par imao je i poseban razlog za slavlje – oboje su primili vrijedna priznanja.

Na svečanoj dodjeli priznanja Zagrebačkog atletskog saveza, na kojoj su nagrađeni najbolji atletičari, atletičarke, treneri i suci, među uzvanicima su bili i Sandra i Edis Elkasević, koje su fotografi snimili u prvim redovima dvorane.

Naime, na fotografijama se može vidjeti kako bračni par prate program svečane dodjele priznanja.

Sandra Elkasević, Edis Elkasević Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Naša proslavljena atletičarka mamila je poglede i svojim elegantnim izdanjem. Zablistala je u crnoj kombinaciji – hlačama i jednostavnom topu koji je naglasio njezinu figuru. Styling je upotpunila upečatljivim naušnicama, dok je kosu nosila u blagim valovima, što je cijelom izgledu dalo dozu sofisticiranosti i svečanosti.

Sandra Elkasević Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Na kraju večeri oboje su imali razloga za slavlje – Sandra je proglašena najboljom seniorkom za 2024. i 2025. godinu, dok je Edis osvojio priznanja za najboljeg trenera u 2024. i 2025. godini.

Sandra Elkasević Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sandra Elkasević Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Edis Elkasević Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Razmišlja li Sandra Elkasević o proširenju obitelji - nedavno je otkrila za naš IN magazin. Više pogledajte u prilogu OVDJE.

Sandra i Edis Elkasević Foto: Instagram

Sandra Elkasević u Disneylandu - 1 Foto: Instagram

Sandra Elkasević u Disneylandu - 7 Foto: Instagram

