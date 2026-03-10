Ovo je napravio sa samo 16 godina?! Njegov čarobni nastup pogledali su milijuni!

S osmijehom na licu i velikom strašću prema magiji i glazbi, mladi Rafferty izašao je na pozornicu i u nekoliko minuta očarao sve u dvorani svojim neobičnim nastupom. Njegov nastup nije oduševio samo publiku nego i člana žirija KSI-ja, koji mu je dodijelio zlatni gumb, a video audicije ubrzo je postao viralan.

Šesnaestogodišnji mladić Rafferty Coope postao je nova senzacija popularnog showa ''Britain’s Got Talent'' nakon što je svojim neobičnim nastupom oduševio publiku i članove žirija te osvojio prestižni zlatni gumb.

Mladi Britanac na pozornici je izveo originalnu točku u kojoj je spojio mađioničarske trikove i glazbu, što je publiku ostavilo bez riječi. Njegov nastup posebno je impresionirao člana žirija i poznatog YouTubera KSI-ja, koji je pritisnuo zlatni gumb i time ga izravno poslao u polufinale natjecanja.

Tijekom audicije Rafferty je izveo nekoliko zanimljivih trikova – od trikova s kartama do trenutka kada je predmet prošao kroz staklo.

Posebno oduševljenje izazvao je prizor mobitela koji je počeo lebdjeti u zraku. I završnica njegovog nastupa bila je upečaljiva - mladi mađioničar uz pomoć trika s kartama sjeo je za klavir i odsvirao pjesmu ''Small Town Girl''.

Video njegove audicije ubrzo je postao viralan i u kratkom vremenu prikupio je više od 3,5 milijuna pregleda.

Mnogi su istaknuli kako je riječ o jednom od najkreativnijih nastupa ove sezone, dok su drugi poručili da mladi mađioničar već sada ima sve što je potrebno da postane velika zvijezda. Pohvale na račun njegova talenta nastavile su se nizati, a brojni gledatelji uvjereni su da bi upravo on mogao biti jedan od favorita ovogodišnjeg natjecanja.

''Samo znam da je KSI u tom dječaku vidio sebe. Šesnaestogodišnji klinac koji jednostavno radi ono što voli i nada se da će jednog dana uspjeti – baš kao što je i mladi KSI nekada snimao u svojoj sobi'', ''Poštovanje! Taj osmijeh i pozitivna energija dolaze iz njegove duše. Jednostavno predivno'', ''Zaslužio je taj zlatni gumb. Sviđa mi se. Predstavio je nešto drugačije od tipičnih mađioničarskih nastupa kakve inače viđamo i izveo to na vrlo elegantan način, bez pretjerivanja'', ''Ovaj dječak podigao je sve na potpuno novu razinu i pružio nastup u kojem su svi mogli uživati. Razbio je ustaljene obrasce. Njegova iskrena radost čak me i rasplakala'', 00Toliko zasluženo – on je pravo svjetlo u ovom svijetu i nadam se da nikada neće izgubiti tu radost, svoju nevinost i taj osmijeh. Čestitke, Rafferty'', dio je komentara ispod njegova nastupa.

Mladi mađioničar svoje trikove redovito dijeli i na društvenim mrežama, a na Instagramu ga prati više od 100 tisuća pratitelja.

