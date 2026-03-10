Blista! Nakon izazovnog razdoblja Blanka Vlašić ne skida osmijeh s lica

Blanka Vlašić na Instagramu je podijelila dio atmosfere s jednog događanja, a na fotografijama nije skidala osmijeh s lica.
Naime, na panelu ''Žene u vrhunskom sportu – nevidljive borbe'' Blanka je govorila o putu koji stoji iza sportskih uspjeha.
Dio atmosfere s događanja podijelila je i na Instagramu, osvrnuvši se na susret s brojnim inspirativnim ženama, a na fotografijama se vidi da je bila odlično raspoložena i da joj osmijeh nije silazio s lica.
Blanka Vlašić, Luka Baković Foto: Jakov Prkic / CROPIX
''Women’s Power Weekend. Toliko snažnih i inspirativnih žena na jednom mjestu! Čast mi je bilo biti dijelom ekipe. Nazdravimo svim našim nevidljivim borbama. I pobjedama'', napisala je uz fotke.
Blanka Vlašić Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Blanka Vlašić - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX
Blanka Vlašić - 5 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
Inače, Blanka je nedavno za naš In magazin progovorila o negativnim komentarima i vjeri koju svjedoči poslije teškog razdolja - razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta. Više saznajte OVDJE.
In Magazin: Blanka Vlašić - 8 Foto: In Magazin
Naša proslavljena atletičarka moćnom porukom javila se na Instagramu i za Dan žena, a što je napisala pročitajte OVDJE.
Blanka Vlašić - 3 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
