Blista! Nakon izazovnog razdoblja Blanka Vlašić ne skida osmijeh s lica

Blanka Vlašić na Instagramu je podijelila dio atmosfere s jednog događanja, a na fotografijama nije skidala osmijeh s lica.

Proteklog vikenda Blanka Vlašić sudjelovala je na konferenciji ''Women’s Talk'' u zagrebačkom hotelu Diplomat.

Naime, na panelu ''Žene u vrhunskom sportu – nevidljive borbe'' Blanka je govorila o putu koji stoji iza sportskih uspjeha.

Dio atmosfere s događanja podijelila je i na Instagramu, osvrnuvši se na susret s brojnim inspirativnim ženama, a na fotografijama se vidi da je bila odlično raspoložena i da joj osmijeh nije silazio s lica.

''Women’s Power Weekend. Toliko snažnih i inspirativnih žena na jednom mjestu! Čast mi je bilo biti dijelom ekipe. Nazdravimo svim našim nevidljivim borbama. I pobjedama'', napisala je uz fotke.

Inače, Blanka je nedavno za naš In magazin progovorila o negativnim komentarima i vjeri koju svjedoči poslije teškog razdolja - razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta.

Naša proslavljena atletičarka moćnom porukom javila se na Instagramu i za Dan žena.

