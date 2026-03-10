Pretraži
''Nazdravimo nevidljivim borbama''

Blista! Nakon izazovnog razdoblja Blanka Vlašić ne skida osmijeh s lica

Piše H. L., Danas @ 17:51 Celebrity komentari
Blanka Vlašić Blanka Vlašić Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Blanka Vlašić na Instagramu je podijelila dio atmosfere s jednog događanja, a na fotografijama nije skidala osmijeh s lica.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Blanka Vlašić sudjelovala na konferenciji ''Women's Talk''
''Nazdravimo nevidljivim borbama''
Blista! Nakon izazovnog razdoblja Blanka Vlašić ne skida osmijeh s lica
Raquel Mauri čestitala rođendan Ivanu Rakitiću
zaljubljeni kao prvog dana
Rakitićeva Raquel romantičnim prizorima i dirljivom objavom obilježila poseban dan!
Jagoda Kumrić ponosno pokazala trudnički trbuh
najljepše razdoblje
Slatko iščekivanje! Bivša zvijezda "Kumova" pokazala već poveći trudnički trbuh
Nives Celzijus podijelila je reakciju kćeri Taishe na novi spot za pjesmu "Sinkronija"
"18+"
Pogledajte hit-reakciju kćeri Nives Celzijus za njezin novi spot: "Daj si krevet nabavite..."
Claudia Schiffer otkrila svoju večernju rutinu zbog koje izgleda savršeno
Tajna izgleda supermodela
Tvrdi da zahvaljujući ovoj rutini i s 55 godina izgleda kao u danima najveće slave
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Ispod prozirne kombinacije Madonnine kćeri vidjelo se gotovo sve
bez cenzure
Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede
Je li Amerika obećana zemlja i koliko je teško tamo uspjeti otkriva glumac Filip Sertić!
glumio s bradom pittom
Naš glumac o Hollywoodu nakon povratka u Hrvatsku: ''Tko god tamo uspije, skidam mu kapu!''
Chappell Roan u odvažnom izdanju na Tjednu mode
odvažno!
Svi pogledi bili su na stražnjem dijelu ove bizarne haljine koja je otkrila više od očekivanog
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato 4
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan: Nejasno je koliko bi rat mogao potrajati
Borbe na Bliskom istoku
VIDEO Izrael izveo napad upozorenja na susjeda, Amerika ne prestaje s udarima: "Naša je volja beskrajna"
Ubojstvo u Gospiću: Dvoje mrtvih
policija na terenu
FOTO Zločin u Lici: U dvorištu ubijene dvije žene, doznajemo tko je ubojica
Detalji dvostrukog ubojstva u Gospiću
DVOSTRUKO UBOJSTVO
Svjedoci otkrili detalje užasa u Gospiću: "Kucala je na prozor i tražila mobitel. Vikala je da traži pomoć"
show
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Je li Amerika obećana zemlja i koliko je teško tamo uspjeti otkriva glumac Filip Sertić!
glumio s bradom pittom
Naš glumac o Hollywoodu nakon povratka u Hrvatsku: ''Tko god tamo uspije, skidam mu kapu!''
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
11 načina za zaustavljanje žudnje za “nezdravom hranom” i šećerom
Jedan od najvećih izazova kod dijete
11 načina za zaustavljanje žudnje za “nezdravom hranom” i šećerom
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Bolje ne!
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Putnici zrakoplova posvjedočili nevjerojatnom fenomenu pa podijelili snimku
Wow!
Putnici zrakoplova posvjedočili nevjerojatnom fenomenu pa podijelili snimku
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
sport
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
Max Verstappen sve dogovorio s Mercedesom, pomoći će im u lovu na titulu koju čekaju deset godina
UZ POSEBNU DOZVOLU
Max Verstappen sve dogovorio s Mercedesom, pomoći će im u lovu na titulu koju čekaju deset godina
Fotografija Modrića i Pavlovića obišla regiju, a onda se javio i Đoković
veliko slavlje
Fotografija Modrića i Pavlovića obišla regiju, a onda se javio i Đoković
tv
Kumovi: Nije izdržao - morao je sve priznati
KUMOVI
Nije izdržao - morao je sve priznati
Survivor: Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
JAK UDARAC!
Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
U dobru i zlu: Tko će prvi popustiti?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Tko će prvi popustiti?
putovanja
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Dragulji kod "susjeda"
5 jezera nadohvat ruke koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
novac
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Problemi u Kini i SAD-u
Europski automobilski div gasi 50.000 radnih mjesta
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
lifestyle
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Jessica Chastain u očaravajućoj zelenoj haljini na Oscarima 2022.
impresivna kreacija
"Zaslužila je oskarovski crveni tepih": Zelena haljina koja je bila prelijepa samo za party nakon dodjele
sve
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene