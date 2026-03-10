Hitovi Prljavog kazališta sele na kazališne daske, mjuzikl je rasprodan već i prije premijere!

Hitovi Prljavog kazališta sele na kazališne daske kao mjuzikl Radio Dubrava. Autor pjesama Jasenko Houra u ovom mjuziklu nije završio na pozornici kao glumac. No priznaje – u karijeri postoji jedna uloga za kojom i danas pomalo žali. O kojem se djelu radi te što donosi mjuzikl Radio Dubrava u prilogu IN magazina pokazat će vam naša Dijana Kardum.

Stihovi koje generacije znaju napamet ovog puta ne odjekuju s koncertne pozornice, nego s kazališne scene. Pjesme Prljavog kazališta postale su – mjuzikl.

''Mi smo imali u prvoj varijanti - ljudi iz Komedije su prije dosta godina znali, da ja imam nekakvu volju da napravim potpuno drugačiji komad koji sam počeo tada s pokojnim Krajačem raditi. Po libretu koji je on radio. I oni su znali moju želju i volju da ja to radim. A pošto sam bio s Kazalištem stalno na putu, onda smo jedan dan ponudili da radimo ovo. I da radimo potpuno nešto drugo. I naravno, znaš, nije teško žabom u vodu natjerati'', priča nam Jasenko Houra.

In Magazin: Radio Dubrava Foto: In Magazin

Mjuzikl je inspiriran pjesmama Prljavog kazališta. Ali autora tih pjesama nećemo vidjeti u glumačkoj ulozi.

''Koliko bi bio u glumi? Ne bi bio. Žao mi je u životu što sam propustio da budem u onom dijelu što je bilo Maratonci trče počasni krug jer sam tamo trebao glumiti. I to bili su pregovori i vamo i tamo. Ja tada, nisam bio na turneji i nisam mogao između svega prihvatiti, ali mi je žao. To je jedan od kultnih filmova koji svi gledaju dan danas. Nekad vam je žao ali morate bit svjesni da li ste za nešto'', priznaje Houra.

A kad već govori o umjetnosti – priznaje da za neke talente ipak nije rođen.

''Veselim se, volim svu umjetnost - ali ne znam slikati, strašno sam tužan radi toga stvarno. Toliko volim slikarstvo, ali ja nisam svojoj djeci znao, znate kad djetetu treba nacrtati mrava i ne uspijeva mi, sve je krivo, tako da je to, to je prestrašno bez kakvog sam se ja talenta rodio'', priča nam u svom stilu Houra.

Ipak, za dobru zabavu uvijek je spreman – čak i kad ga kći nagovori na TikTok izazove.

''Mene lako nagovorit. To je u mojoj srži ako je nekakvo natjecanje, ako je zafrkancija dapače'', kaže.

In Magazin: Radio Dubrava Foto: In Magazin

Ovaj mjuzikl donosi priču o Dubravi, odrastanju, ratu i promjenama koje su obilježile generacije.

''Zapala me sreća da igram jednu malu simboličnu ulogu, svih mama zagrebačkih koje su izgubile svoje dijete u ratu. To je nekako užasno emotivno, jako, jako emotivno i jako mi je bitno, a muzika je toliko dobro sjela u ovu zagrebačku priču tako da mislim da će svi koji dođu uživati'', otkrila nam je Mila Elegović.

''Meni je došlo kao flashback. Ja nisam morala sebi vizualizirati, ja sam se samo morala prisjetiti i ući u neke uspomene i sagledati to iz nekog svog kuta djetinstva kad je to sve tako bilo i zapravo mi je to sve skupa bilo divno. Puno je lijepih trenutaka tada, a čovjek pamti samo lijepo, tako da sam se ja osvježila memoriju maksimalno'', priča Jasna Palić Picukarić.

Radnja počinje 1991. godine. Kvartovska ekipa iz Dubrave izlazi, pleše, planira život. A onda, gotovo preko noći, dolazi rat. Glavni junak Sokna s plesnog podija odlazi na bojište, ostavljajući iza sebe djevojku Sanju, majku, sestru – i svoj kvart. Soknu igra mladi Damjan Humski, a Sanju Ružica Maurus u alternaciji s Dorom Hasanec.

''Pa, predviđao sam jako veliku dozu stresa prije par tjedana mjeseci, ali evo sad sam samo preplavljen ljubavlju i srećom, tako da super je ovaj ulazak u finish'', govori Damjan Humski.

In Magazin: Radio Dubrava Foto: In Magazin

''Kad sam saznala da se radi Radio Dubrava, ja kao veliki obožavatelj i fan Prljavaca i moja obitelj i ja dobila sam ime po njihovoj pjesmi po Ruži Hrvatskoj i po baki i po toj pjesmi, tako da sam bila pre, pre, pre presretna na toj prilici. A ovo sam gledala neki dan, ja sam se valjda rasplakala nekih 12 puta, a naježila 458 puta'', priča nam Ružica Maurus.

Osim pjesama Prljavog kazališta ima i novih brojeva koje već mirišu na hitove.

''To je naravno uživancija za pjevati, tokom proba i jedva čekam da to ljudi osjete. A jako mi je drago da radimo zapravo nešto, nakon skoro svih generacija rekao bih sad generacija moje mame i tate, ali zapravo i moja generacija isto koja je doslovno odrasla uz tu glazbu i sad kao wow to ću to na sceni, to mora da će biti ljudima jako fora'', priča Jan Kovačić.

Janovi roditelji, glazbenik Bruno Kovačić te pjevačica i autorica Ivana Plechinger, premijeru sigurno neće propustiti.

''Njima je fora što sin radi i pjeva točno ono što je oduvijek htio. I sada nadam se da će doć na premijeru i biti ono - vidi njega'', zaključkio je Jan.

Priča o Dubravi, mladosti i vremenu koje je promijenilo cijelu jednu generaciju sada stiže na kazališnu pozornicu. Premijera mjuzikla bit će u Domu vojske, a interes publike pokazuje koliko su ove pjesme i dalje žive – jer su sve izvedbe već rasprodane.

