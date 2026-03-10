Sjećate se Sabrine, male vještice? Fanovi kažu da izgleda isto kao prije 30 godina!

Melissa Joan Hart, zvijezda kultne serije ''Sabrina, mala vještica'', i gotovo tri desetljeća nakon velikog TV uspjeha i dalje privlači pažnju javnosti, a mnogi fanovi danas se pitaju kako poznata glumica izgleda u 50. godini.

Melissa Joan Hart, glumica koju publika diljem svijeta pamti kao simpatičnu tinejdžersku vješticu iz kultne serije ''Sabrina, mala vještica'', i danas je aktivna u javnom životu, a mnogi fanovi slažu se da izgleda gotovo jednako dobro kao u vrijeme najveće slave.

Američka glumica rođena je 18. travnja 1976. u New Yorku, a karijeru je započela još kao dijete. Veliku popularnost stekla je početkom 1990-ih u Nickelodeonovoj seriji ''Clarissa Explains It All'', dok joj je globalnu slavu donijela upravo serija ''Sabrina the Teenage Witch'', koja se prikazivala od 1996. do 2003. godine.

Melissa Joan Hart - 12 Foto: Profimedia

Danas, u 49. godini, Hart i dalje privlači pažnju svojim mladolikim izgledom. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije iz privatnog života, a fanovi redovito komentiraju kako ima zdrav i blistav izgled te zavidnu figuru. Nedavno je podijelila i fotografiju u bikiniju.

Glumica je posljednjih godina otvoreno govorila i o zdravijem načinu života. Promijenila je prehrambene navike, smanjila unos šećera i alkohola te se više posvetila tjelovježbi, zbog čega se osjeća energičnije i zadovoljnije.

Iako je najviše pamte po ulozi Sabrine Spellman, Hart je tijekom karijere glumila u brojnim projektima, među kojima su serije ''Melissa & Joey'' i ''No Good Nick'', a često radi i kao producentica i redateljica.

U privatnom životu udana je za glazbenika Marka Wilkersona od 2003. godine, a zajedno imaju trojicu sinova.

Unatoč tome što su prošla gotovo tri desetljeća od premijere serije Sabrina, mala vještica, Melissa Joan Hart i dalje ostaje jedno od najprepoznatljivijih TV lica generacije koja je odrastala uz hit serije 90-ih.

Više njenih novijih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Kviz o seriji ''Sabrina, mala vještica'' riješi OVDJE.

