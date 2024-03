Što sadrži prestižni poklon paket za holivudsku elitu? Darovi na Oscarima dosežu preko 100 000 dolara vrijednosti!

Luksuzni dizajnerski jastuci, najskuplja kozmetika ili pak putovanje u vrijednosti od 50 000 dolara. Ovo je samo dio prestižnog poklon-paketa koji ove godine ide u ruke pomno odabrane glumačke i redateljske kreme na Oscarima. Njihov dekadentni sadržaj izaziva znatiželju veću čak i od one tko će odnijeti zlatni kipić. Zavirite s nama u darove kojima se časte bogati i slavni.

Još sitno brojima do najglamuroznije večeri u Hollywoodu. Crveni tepih je odmotan, kipići se lašte, a dekadentni poklon-paketi marljivo umataju jer čeka nas još jedna dodjela Oscara. Događanje je to koje najbolje opisuje riječ ekstravagancija, što potvrđuje i agencija zadužena za osmišljavanje luksuznih darova.

''Ovo je 22. godina da sastavljamo ove poklon-pakete. Mi ih zovemo ''svi su pobjednici'' i radimo to neovisno o Akademiji, što znači da ja odlučujem komu idu u ruke. Namijenjeni su samo glumačkoj i redateljskoj kremi među nominiranima. To znači - 25 osoba ove godine. Također odlučujemo što ide u njih, a ove godine imamo odlične stvari'', govori Lash Fary.

Gotovo 60 luksuznih komadića čini ovu darovnu slagalicu vrijednu više od 170 000 dolara.

''Ljude uvijek zanima najskuplji dio. Odgovor je jednostavan. Putovanje u Chalet Zermatt Peak u švicarskim Alpama, u vrijednosti od 50 000 američkih dolara. To je ekskluzivan odmor. Mogu sa sobom povesti devetero prijatelja da uživaju zajedno. Šest katova, pet apartmana. Apsolutno nevjerojatan odmor'', govori Lash.

Ovogodišnja nominirana elita tako će biti naspavana, sita i njegovana prije dodjele, ako je suditi prema sadržaju darova koji im već polako pristižu na adrese.

''Najdraži dio poklon-paketa je onaj posvećen ljepoti. Imamo 12 najboljih brendova, uključujući Miage Skincare. To je ultraluksuzna linija, a prodaje se po cijeni od 515 dolara za pet proizvoda te će transformirati vašu kožu. Ovo je ipak proslava filmova, tako da moramo imati kokice, zar ne? Imamo gurmanske kokice. Ovo je tako ukusno. Nadahnute su okusima happy houra. Svaka ova čokoladica inspirirana je drugim nominiranim filmom. Ružičasta srca su za Barbie, a ova žuta za Oppenheimera. Ako ne mogu spavati zbog uzbuđenja prije Oscara, imamo rješenje. Ovo je Helight, terapija za san crvenim svjetlom, inspirirana NASA-om. Stavite ga na ormarić prije spavanja i pomaže vam da zaspite brže te da spavate bolje'', rekli su.

Ipak, darovati nekoga tko si može priuštiti baš sve, nije jednostavan zadatak.

''Još jedna unikatna stvar je ova Rubikova kocka. Ove godine je 50. godišnjica Rubikove kocke i to je za mene doista nostalgičan trenutak. Mislim da će biti zabavan za neke roditelje, primjerice glumicu Emily Blunt, da to podijeli s djecom i pokaže im kako smo se igrali prije tableta. Ovo su sitnice. To su ljudi koji si mogu priuštiti apsolutno sve, tako da se ne trudimo impresionirati ih najskupljim stvarima, iako je putovanje u vrijednosti od 50 000 dolara doista lijepo. Ali više se radi o tome je li to nešto što će pridonijeti kvaliteti njihova života, je li to nešto što mogu podijeliti sa svojom djecom. To je nešto čemu uvijek stremimo'', objasnili su.

A kompanije koje žele svoje proizvode u ovom famoznom paketu, moraju pošteno odriješiti kesu.

''Darujemo ih ovim proizvodima iz istog razloga zbog kojeg dobivaju 10 milijuna dolara, da bi se samo pojavili na setu. Treba li im zaista tih 10 milijuna na mjesec? Ne, ali su toliko poznati i njihova imena imaju takvu težinu i vrijednost, da to prenose i na proizvode'', zaključio je Lash Larry.

Jer čini se da je najveća supermoć zvijezda, ta da sve što dotaknu pretvaraju u figurativno zlato.

