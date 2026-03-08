Rijetka Ronaldova obiteljska objava, javno zahvalio posebnim ženama u svom životu

Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama svojim najbitnijim ženama čestitao Dan žena.

Nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama povodom Međunarodnog dana žena podijelio rijetke obiteljske trenutke i pritom javno zahvalio najvažnijim ženama u svom životu.

Na svom Instagramu objavio je seriju fotografija na kojima pozira s različitim članicama obitelji. Na jednoj je uz zaručnicu Georginu Rodríguez, na drugima uz svoje kćeri, majku i sestre, a svaka fotografija posvećena je jednoj od žena koje imaju posebno mjesto u njegovu životu.

''Okružen snažnim ženama! Gio, moje kćeri, moja majka i moje sestre… Zahvalan sam vam svaki dan. Sretan Dan žena!'', napisao je Ronaldo.

Cristiano Ronaldo i sestra Katia Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo i sestra Elma Foto: Instagram

Objava je brzo privukla pažnju njegovih brojnih pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako su ovakvi trenuci iz privatnog života posebno lijepi jer ih nogometaš ne dijeli često.

Cristiano Ronaldo i mama Foto: Instagram

''Predivna obitelj'', ''Kakav par'', ''Prekrasne fotografij'', ''Ovo je pravi muškarac'', ''Sretan im Dan žena'', ''Prava ljubav'', dio je komentara ispod fotki koje su u samo nekoliko sati prikupile više od šest milijuna lajkova.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

