Rijetka Ronaldova obiteljska objava, javno zahvalio posebnim ženama u svom životu

Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama svojim najbitnijim ženama čestitao Dan žena.
Nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama povodom Međunarodnog dana žena podijelio rijetke obiteljske trenutke i pritom javno zahvalio najvažnijim ženama u svom životu.3 vijesti o kojima se priča Ima 77 godina! Kako danas izgleda legendarna manekenka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona? živi povučeno Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju oglasio se na facebooku Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: ''Osjećam odgovornost da ne ostanem ravnodušan''
Na svom Instagramu objavio je seriju fotografija na kojima pozira s različitim članicama obitelji. Na jednoj je uz zaručnicu Georginu Rodríguez, na drugima uz svoje kćeri, majku i sestre, a svaka fotografija posvećena je jednoj od žena koje imaju posebno mjesto u njegovu životu.
''Okružen snažnim ženama! Gio, moje kćeri, moja majka i moje sestre… Zahvalan sam vam svaki dan. Sretan Dan žena!'', napisao je Ronaldo.
Cristiano Ronaldo i sestra Katia Foto: Instagram
Cristiano Ronaldo i sestra Elma Foto: Instagram
Objava je brzo privukla pažnju njegovih brojnih pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako su ovakvi trenuci iz privatnog života posebno lijepi jer ih nogometaš ne dijeli često.
Cristiano Ronaldo i mama Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ivicu Kostelića još nismo vidjeli ovakvog: Njegova dječica odlučila su ga malo dotjerati!
''Predivna obitelj'', ''Kakav par'', ''Prekrasne fotografij'', ''Ovo je pravi muškarac'', ''Sretan im Dan žena'', ''Prava ljubav'', dio je komentara ispod fotki koje su u samo nekoliko sati prikupile više od šest milijuna lajkova.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Godinu dana nakon poroda u 44. godini bivša manekenka pokazala impresivnu figuru
OVDJE pročitajte priču o poslovnom carstvu Cristiana Ronalda koje je pretvorio u višemilijunski biznis!
Galerija 26 26 26 26 26
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Clubzone Zlatno izdanje sa škakljivim prorezom istaknulo brutalnu Sevkinu figuru!
1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Rođendan koji će Sergej Ćetković dugo pamtiti! U Areni podijelio i anegdotu o svom rođenju
Pogledaji ovo Celebrity Bojana Gregorić Vejzović objavila staru maminu fotku, slovila je kao jedna od naših najljepših glumica!