Rođendan koji će Sergej Ćetković dugo pamtiti! U Areni podijelio i anegdotu o svom rođenju

Sergej Ćetković i zagrebačkoj Areni priredio je večer za pamćenje, koja je bila savršena uvertira za Dan žena, ali i proslavu njegova rođendana.

Arena Zagreb bila je u subotu navečer epicentar romantike i najljepših emocija. Miljenik publike Sergej Ćetković rasprodanim koncertom ispunio je srca tisuća obožavatelja i tako priredio savršenu uvertiru u Dan žena, ali i u proslavu svog 50. rođendana.

"Dobra večer, Zagreb! Kako vas je lijepo ponovno vidjeti. Doći ću malo kasnije i među vas, staviti ruke na vaša ramena i biti još bliže svima vama. Dragi moji, zaista sam sretan što vas opet vidim. Moje drage dame, želim vam sretan Dan žena. Da budete žive i zdrave, da vas maze i paze, da budete voljene svaki dan do kraja života", poručio je crnogorski kantautor na početku večeri.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 36 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 35 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 34 Foto: Mario Poje/Extra FM

Publika mu je uglas zapjevala "Sretan rođendan", a on je s njima podijelio i anegdotu o svom dolasku na svijet.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 33 Foto: Mario Poje/Extra FM

"Davne 1976. godine moja je majka mislila da nosi djevojčicu. Njezina je želja bila roditi baš 8. ožujka i bila je sigurna da ću se roditi na taj datum. Moj tata je tada luđački vozio do bolnice. Ušao je i pitao: ‘Gdje mi je kći?’, a onda su mu rekli: ‘Sin je.’ Ne moram vam pričati kako mi je kasnije bilo u školi kada sam rođendane slavio na Dan žena, ali najvažnije je da sam večeras s vama. Hvala vam od srca", ispričao je.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 29 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 28 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 25 Foto: Mario Poje/Extra FM

Tijekom večeri nizali su se hitovi "25. sat", "Istine i laži", "Nazovi me", "Ljubav" i brojni drugi koje je publika pjevala uglas.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zbog ove vjenčanice svijet je počeo drugačije gledati na svadbe

Poseban trenutak dogodio se tijekom pjesme "Oči nikad ne stare", kada je Sergej na pozornicu pozvao zaljubljeni par iz publike. Petar je svoju Ivu odlučio zaprositi upravo na koncertu omiljenog izvođača, a ona je bez razmišljanja rekla "da", dok im je krcata Arena čestitala gromoglasnim aplauzom.

Jeste li bili na koncertu Sergeja Ćetkovića? Da, bilo je spektakularno!

Ne, nisam fan Da, bilo je spektakularno!

Ne, nisam fan Ukupno glasova:

"Petar je večeras odabrao jednu divnu pjesmu, a ono najvažnije - odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lijepih riječi da ih ja sve ne mogu ponoviti", rekao je Sergej, prepustivši Petru mikrofon da se obrati svojoj odabranici.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 14 Foto: Mario Poje/Extra FM

S grandiozne pozornice Ćetković se potom preselio na intimniju pozornicu u srcu Arene, s koje je izveo neke od svojih najljepših balada, ali i odao počast neprežaljenim velikanima regionalne glazbene scene - Oliveru, Kemalu i Massimu.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 23 Foto: Mario Poje/Extra FM

Na pozornici su mu se pridružili i glazbeni gosti. Arenu je uz pjesmu "Pusti probleme" s njim rasplesala popularna crnogorska hip-hop grupa Who See, dok je pjesmu "Nisu mi dali da te volim" izveo s Milanom Balinovićem, talentiranim uličnim sviračem iz beogradske Skadarlija, s kojim je ranije spontano zapjevao na toj poznatoj ulici, a video njihove izvedbe ubrzo je osvojio društvene mreže.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 18 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 19 Foto: Mario Poje/Extra FM

Pogledaji ovo Celebrity Umirovljeni tenisač raznježio pratitelje rijetkom objavom s obitelji, sinčić je ukrao svu pozornost!

Produkcija koncerta bila je na svjetskoj razini i pretvorila je večer u pravi audio-vizualni spektakl za pamćenje. Velebna pozornica, impresivni LED ekrani i brojni scenski efekti dodatno su naglasili emociju svake pjesme.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 4 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 5 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 9 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 10 Foto: Mario Poje/Extra FM

"Hvala mojim prijateljima iz Extra FM-a na organizaciji ovakvog koncerta. Bili ste divna, predivna publika. Nadam se da ste uživali kao i mi na pozornici. Već sad je ovo bio rođendan za pamćenje, a još nije prošla ponoć. Volite se. Ljubim vas i nadam se da se vidimo uskoro", poručio je nakon gotovo tri sata najljepših pjesama, a publika ga je s oduševljenjem pozvala na bis.

Galerija 32 32 32 32 32

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Kako danas izgleda legendarna manekneka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!