Pretraži
pogledajte veliku galeriju

Rođendan koji će Sergej Ćetković dugo pamtiti! U Areni podijelio i anegdotu o svom rođenju

Piše showbuzz.hr, Danas @ 08:54 Celebrity komentari
Sergej Ćetković Sergej Ćetković Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković i zagrebačkoj Areni priredio je večer za pamćenje, koja je bila savršena uvertira za Dan žena, ali i proslavu njegova rođendana.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Sergej Ćetković spektaklom proslavio 50 godina života, pala i prosidba: "Ovo je bio rođendan za pamćenje"
pogledajte veliku galeriju
Rođendan koji će Sergej Ćetković dugo pamtiti! U Areni podijelio i anegdotu o svom rođenju
Kako danas izgleda legendarna Twiggy? Otkrila je tajnu svoje forme
Ima 77 godina!
Kako danas izgleda legendarna manekneka koja je nekad bila jedna od najvećih modnih ikona?
Svi pobjednici showa Tvoje lice zvuči poznato
Tko vam je bio najdraži?
Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Tajna vjenčanice Carolyn Bessette
modna ikona
Zbog ove vjenčanice svijet je počeo drugačije gledati na svadbe
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Meri Goldašić objavila sliku iz djetinjstva
Tko bi rekao?
Prepoznajete li tko je na fotki? Danas je poznato lice društvenih mreža!
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila hrvatskim divama
važna uloga za nju
Ana Uršula Najev koncertnu turneju posvetila je velikim hrvatskim divama: ''Dobila sam tu potrebu i želju''
Lana Lourdes Rupić dijelila ruže na Cvjetnom trgu
predivna gesta
Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija" 3
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pogođen neboder 23 Marina, evakuiran dio Dubaija
Presreli iranski dron
VIDEO Pogođen luksuzni neboder: Hitno evakuiran dio Dubaija
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
show
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
Lana Lourdes Rupić dijelila ruže na Cvjetnom trgu
predivna gesta
Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
zabava
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
tech
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
sport
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu, Zoran Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
Bandić glavni protagonist
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu: Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
VIDEO Mario Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Legenda
VIDEO Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
podigao ruku
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
tv
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
putovanja
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
lifestyle
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu, Zoran Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
Bandić glavni protagonist
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu: Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene