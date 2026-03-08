Kakvo iznenađenje! Sergeju Ćetkoviću u Areni pridružio se ulični svirač kojem je promijenio život

Susret Sergeja Ćetkovića i Milana Balinovića u Skadarliji dirnuo je mnoge, a talentirani ulični svirač sada je dobio svoj trenutak i na pozornici zagrebačke Arene.

Rasprodana Arena Zagreb bila je ispunjena emocijama, pjesmom i publikom koja je od prvih taktova pjevala uglas sa Sergejem Ćetkovićem.

Tijekom večeri nizali su se njegovi najveći hitovi, a koncert je donio i nekoliko posebnih iznenađenja koja su dodatno oduševila publiku.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 4 Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 5 Foto: Mario Poje/Extra FM

Na pozornicu su se crnogorskom šarmeru tijekom večeri pridružili i glazbeni gosti. Arenu je uz pjesmu "Pusti probleme" rasplesala popularna hip-hop grupa Who See, s kojom je Ćetković priredio energičan nastup koji je dodatno podigao atmosferu u dvorani.

Sergej Ćetković u Areni Zagreb - 22 Foto: Mario Poje/Extra FM

Jedan od emotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada je Sergej pjesmu "Nisu mi dali da te volim" izveo s Milanom Balinovićem, talentiranim uličnim sviračem iz beogradske Skadarlije. Njih dvojica ranije su spontano zapjevali upravo na toj poznatoj ulici.

Sergej Ćetković, Milan Balinović Foto: Mario Poje/Extra FM

Video njihova susreta brzo se proširio internetom i Balinoviću donio veliku pažnju publike. Kako je kasnije ispričao, nakon tog trenutka mnogo toga u njegovu životu krenulo je nabolje.

Sergej Ćetković, Milan Balinović Foto: Mario Poje/Extra FM

''Puno toga se promijenilo. Puno privatnih svirki, puno klupskih svirki, puno novih ciljeva u životu. Zahvalan sam puno gospodinu Ćetkoviću i Bogu, i svim ljudima koji su ostavili tako divne komentare na naš video. Bilo mi je zadovoljstvo svirati takvom čovjeku, presretan sam'', ispričao talentirani svirač svojedobno za Blic.

Sergej Ćetković, Milan Balinović Foto: Mario Poje/Extra FM

Milan Balinović Foto: Mario Poje/Extra FM

Zajednički nastup u Areni Zagreb bio je poseban trenutak kojim je spontana priča dobila nastavak pred tisućama ljudi.

Usred koncerta crnogorskog šarmera pale su i zaruke, video romantične prosidbe pogledajte OVDJE.

