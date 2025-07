Omiljeni regionalni pjevač sviračima s ulice promijenio život: ''Veliki ste čovjek...''

Sergej Ćetković iznenadio je prolaznike na ulici i zapjevao s njima, svirač je otkrio svoje dojmove.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković jednu večer iznenadio je ulične svirače na ulici i promijenio im život.

''Kad te nakon jedne lijepe večeri u 02:00h dočeka i iznenadi ekipa na Skadarliji s ''Nisu mi dali da te volim''!, napisao je uz video s njima.

Svirač koji je s njim zapjevao je Milan Balinović, a otkako je podijelio video s Ćetkovićem sve je krenulo na bolje.

''Puno toga se promijenilo. Puno privatnih svirki, puno klupskih svirki, puno novih ciljeva u životu. Zahvalan sam puno gospodinu Ćetkoviću i Bogu, i svim ljudima koji su ostavili tako divne komentare na naš video. Bilo mi je zadovoljstvo svirati takvom čovjeku, presretan sam'', ispričao je za Blic.

''Zaustavio me je konobar Željko iz Batajnice, koji radi u Skadarliji, i rekao mi je da Sergej hoće moj broj telefona. Stjecajem okolnosti sam dao broj telefona, ali mislio sam da se netko šali sa mnom. Nakon toga me je kontaktirao gospodin Sergej Ćetković, vidio sam ga na kameri, i uvjerio sam se da je to tako.''

Sergej je sa sviračima zapjevao, a ostavio im je i bakšiš. Posebno je sve dirnula gesta na kraju videa kad je Sergej poljubio ruku sviraču.

''Veliki ste čovjek'', ''Kakva divna večer'', ''Kakav gospodin i vi i oni'', ''E stvarno si ljudina'', ''Rasplakah se od ljepote i dobrote'', ''Ali gest na kraju kad mu je poljubio ruku...'', ''Ovo je predivno, iskreno...'', neki su od komentara njegovih oduševljenih kolega i pratitelja.

