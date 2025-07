Tko su ostala tri policajca iz Zadra za kojima je nastala prava pomama nakon herojskog čina?

Policajac iz Zadra prije nekoliko dana postao je prava internetska senzacija, a ovo su trojica njegovih kolega s kojima je napravio herojski čin.

Ovi zadarski policajci prije nekoliko dana postali su pravi heroji. Iz goruće kuće spasili su četveročlanu obitelj. Nisu marili za vlastitu sigurnost, već su se bez opreme suočili s vatrenom buktinjom.

No, njihov herojski čin pao je u drugi plan kad je izjavu za medije dao jedan od njih - Dario Kruneš.

Policajac iz Zadra Dario Kruneš - 1 Foto: Pixsell

Dario Kruneš Foto: Dnevnik Nove TV

No, ništa manje vrijedni spomena nisu ni trojica njegovih kolega - Filip Tokić, Matija Režan i Bruno Pedić.

Zadarski heroji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Zadarski heroji - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Sanja Jurišić, Dario Kruneš, Matija Režan, Filip Tokić i Bruno Pedić - 6 Foto: DNEVNIK.hr

''Sam ulazak u tu kuću bio je na neki način rizik, ali kada oformite plan kao ekipa, toga se morate držati. To je rezultiralo ovakvim ishodom – da smo mi dobro, da su oni dobro i da je u konačnici sve dobro završilo'', rekao je Bruno Pedić za Dnevnik Nove TV.

Bruno Pedić Foto: Pixsell

''Dojmovi su veoma snažni, situacija je veoma zahtjevna i visoko rizična. Međutim, nas ništa ne smije iznenaditi, stoga smo djelovali vrlo brzo i koordinirano. U konačnici, to je najljepši osjećaj koji ćemo nositi do kraja života'', dodao je Matija Režan.

Matija Režan Foto: Dnevnik Nove TV

Na društvenim mrežama svi su komentirali zgodni izgled Kruneša, ali bilo je tu i komentara posvećenih Filipu, Matiji i Bruni.

''Spasite mene i ja gorim'', ''Mogao je kamerman malo i lijevo i desno...'', ''Nego, blizu koje policijske postaje se to može počiniti manji zločin?'', ''Bog vas blagoslovio'', pisali su korisnici.

A od kolege Filipa Tokića Dario je dobio i zanimljivu ponudu.

Sanja Jurišić, Dario Kruneš, Matija Režan, Filip Tokić i Bruno Pedić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Ne pratim društvene mreže i nemam vremena za to. S obzirom na to da imam nekoliko šaljivdžija u ekipi – sva trojica su takvi – ali to je sve čar ovog posla i to je lipota ovog posla. Ponuda je bila od kolege Filipa Tokića da me vodi na ručak'', rekao je o svojoj popularnosti za Dnevnik Nove TV Dario Kruneš.

