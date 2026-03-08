Pretraži
rijetki obiteljski trenutak

Ivicu Kostelića još nismo vidjeli ovakvog: Njegova dječica odlučila su ga malo dotjerati!

Piše H. L., Danas @ 15:38
Ivica Kostelić Ivica Kostelić Foto: Instagram

Ivica Kostelić na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije. Upravo zbog toga ovaj mali, spontani trenutak iz njihove svakodnevice izmamio je osmijeh brojnim pratiteljima.

