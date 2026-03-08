Ivicu Kostelića još nismo vidjeli ovakvog: Njegova dječica odlučila su ga malo dotjerati!

Ivica Kostelić na društvenim mrežama rijetko dijeli obiteljske fotografije. Upravo zbog toga ovaj mali, spontani trenutak iz njihove svakodnevice izmamio je osmijeh brojnim pratiteljima.

Ivica Kostelić ovih je dana na društvenim mrežama podijelio rijedak prizor iz obiteljskog života koji je mnogima bio posebno simpatičan.

Naime, slavni skijaš na svom je Instagram Storyju objavio fotografiju koju je prethodno podijelila njegova supruga Elin. Na fotografiji njihova djeca imaju glavnu riječ.

Ivica Kostelić na Instagramu Foto: Instagram

Dok Ivica mirno sjedi, mališani su ga odlučili malo ''preurediti'' – stavili su mu rajf s cvijećem, a na usnama se našao i crveni ruž. Cijela scena djeluje kao spontana dječja igra u kojoj je poznati sportaš strpljivo prepustio glavnu riječ svojim najmlađima.

Ivica Kostelić - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

''Dobrodošao kući, tatek'', napisala je Eliz uz fotku.

Inače, Ivica i Elin vjenčali su se 2014. godine u Markovoj crkvi u Zagrebu, a iste godine dobili su prvog sina, Ivana. Dvije godine kasnije u obitelj je stigao sin Leon, a u ožujku 2020., usred pandemije Covida-19 i netom prije zagrebačkog potresa, dobili su blizanke Janu i Katu.

Ivica Kostelić Foto: Josip Moler / CROPIX

Više detalja o njihovoj ljubavnoj priči saznajte OVDJE.

Ivica Kostelić sa suprugom Elin i djecom - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Znate li da Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru u Ujedinjenom Kraljevstvu? Više o njoj pročitajte OVDJE.

Ivica i Janica Kostelić Foto: Goran Stanzl/Pixsell

