Kako je biti kandidat showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? Novinarka Dnevnika Nove TV uskočila je u njihove cipele!

Više od 120 ljudi iza kamera, studio od 900 kvadrata, 13 kamera i više od 100 spektakularnih transformacija! Počinje nova sezona showa Tvoje lice zvuči poznato. Dok kandidati prolaze kroz sate šminke, perika, vježbi i priprema, i mi smo isprobali čari transformacije. Iza kulisa ove velike televizijske čarolije vodi vas - Sara Duvnjak.

Nova sezona jednog od najgledanijih zabavnih showova u Hrvatskoj samo što nije počela – stižu nove transformacije, izazovi i još više zabave.

''Mi se trenutno nalazimo iza pozornice i idemo otkriti sve male tajne showa Tvoje lice zvuči poznato!

Za početak – mala transformacija. Kad već zavirujemo iza kulisa, red je da i sami postanemo netko drugi.

''Evo sad ćemo i Saru transformirat da malo vidi kako je to'', rekla je vizažistica Marina Mamić.

Po frizuri nije teško pogoditi u čijoj ćemo se ulozi naći.

''Možemo mi šminkati, sve to, ali kad kosa dođe, kandidati imaju taj wow efekt.''

No svaka transformacija traži uvjerljive detalje.

''Dosta su izazovne transformacije, ali nas tu u make-up sektoru ima čak 20 pa je onda to ipak malo lakše jer svatko radi svoj dio posla.''

''Mislim kandidati ovdje moraju se i brijati, razne su to pripreme prije same transformacije. Moraju naučiti stavljati leće.''

Šta od ove sezone mogu očekivati gledatelji?

''Joj, svašta. Imat ćemo stvarno jednu sjajnu sezonu. Nek gledaju pa će vidjeti.''

''E sad kad smo riješili ono glavno, idemo se obući... Evo je Amy, a sada idemo vidjeti što rade kandidati.. Zašto je naš kandidat vezan, Svene, jesi dobro?''

''Odlično, vezan sam zato da ne bih ostao bez obraza!''

Je li naporno i teško toliko dugo sjediti ovdje,čekati transformaciju?

''Sa svakim novim dodatkom protetike više ulazim u ulogu.''

''Od 1 do 10 zabavno je tisuću!!''

U transformaciji posebno uživaju oni koji su već navikli ulaziti u tuđe uloge.

''Mislim da mi to što sam glumac zapravo jako puno pomaže zato što mi je lakše se nekako predočiti to u glavi da sam ja netko drugi možda od drugih kandidata, makar svi su fenomenalni i stvarno mislim da nam ide svima jako, jako dobro.'', rekao je Lovro Juraga.

No ove sezone u showu prevladavaju – pjevači.

''Spreman sam da idem na binu i da pokažem kako se to radi u štiklama, muškarac u štiklama i onako već sam ušao u PMS!'', kaže David Amaro.

''Moja moć nekako kroz ovu sezonu bit će to što ja, odnosno Laurakojapjeva uvijek iza svake maske ispliva pa tako i u ovoj epizodi ćete vidjeti i mene, osim onog koga imitiram'', kaže Laura Sučec.

No maska je tek dio pripreme..

''Ha moramo se ugrijavat, zagrijavat!! To samo mozak na pašu i zabava i to je to.. nikakve pripreme!'', kaže David Balint.

''Svaku večer prije spavanja ja to sve dobro prostudiram da ono, znate, navečer kad sam išla u osnovnu školu onda pročitaš pa prispavaš pa ujutro znaš'', dodaje Iva Ajduković.

Kako se bliži prva emisija, raste uzbuđenje, ali i trema.

''Danas baš imam jednu točku koja ima dosta, dosta teksta koje onako više su nabacane misli nego što je neka poveziva priča pa me malo strah hoću li uspjeti'', objasnila je Nora Ćurković.

Bez da otkrivamo koje su transformacije, koji su najveći izazovi?

''Najveći izazovi je rekla bih koreografija, a bome je i neka teška pjesma, ali vidjet ćemo sad šta me sve , rekla je Dora Trogrlić.

Nakon transformacije slijedi najvažnije – nastup. Jer ovdje nije važno samo pjevati, nego postati netko drugi.

