Znate li da je Cruise zbog ove žene postao član misterioznog kulta? Bila mu je prva supruga

Mimi Rogers, koju smo gleedali u brojnim filmovima, uvela je svog drugog supruga Toma Cruisea u scijentologiju.

Tom Cruise mnogima je poznat kao jedan od najvećih zagovaratelja scijentologije, no mnogi ne znaju kako je on postao član ovog kulta.

Za njegov ulazak u scijentologiju najviše je zaslužna njegova prva supruga, šest godina starija glumica Mimi Rogers, pripadnica druge generacije scijentologa. Njezin otac Philip C. Spickler bio je istaknut član kulta i osobni prijatelj osnivača L. Rona Hubbarda, no napustio je crkvu početkom 1980-ih, što je dovelo do toga da ga crkva proglasi suzdržanom osobom (suppressive person).

Sam par, koji se upoznao tijekom snimanja filma "Top Gun", nije dugo trajao rastavši se 1989. godine, samo nekoliko dana prije nego je Cruise započeo snimanje filma "Dani oluje", gdje je upoznao Nicole Kidman.

Nakon rastave od Cruisea, Rogers se više-manje povukla iz holivudskog javnog života posvećujući pažnju svom vrtu i ulogama u manjim projektima. Uprkos tome što nije u velikim filmovima i serijama, kao što je to bio slučaj s Nicole Kidman nakon razvoda od Cruisea, Rogers smo mogli vidjeti kao majku Waldena Schimdta u "Dva i pol muškarca", Joannu Teague u "NCIS" i Hones Chandler u "Bosch: Legacy".

Isto tako, nakon što su se ona i Cruise razišli, Rogers je odlučila napustiti scijentologiju. Ljubav je pronašla s Chrisom Ciaffom, s kojim ima dvoje djece.

Kako je Mimi Rogers izgledala kroz godine, pogledajte u fotogaleriji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izabel Kovačić podijelila rijetke prizore u društvu najslađeg modela: ''Bajka, opsjednuta sam''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovako je srpska zvijezda koju Hrvati obožavaju reagirala na ružan komentar o svojem izgledu!

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga iznenadila izjavom o Petru Graši: "Ono što mnogi ne znaju..."

Pogledaji ovo Celebrity Objavio video potpuno gole Pamele Anderson, svi se pitaju kako mu je to palo na pamet

Pogledaji ovo Celebrity Ronaldova Georgina ima polusestru koja jedva spaja kraj s krajem: ''Ja mogu preživjeti s komadom kruha, ali moja djeca...''

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala kako je izgledala prije žestoke rutine vježbanja, to joj je motivacija!