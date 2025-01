Ronaldova Georgina ima sestru koja jedva spaja kraj s krajem: ''Ja mogu preživjeti s komadom kruha, ali moja djeca...''

Georgina Rodriguez ima polusestru s kojom nije u najboljim odnosima, Patricija ju je javno prozvala u medijima.

Georgina Rodriguez, partnerica nogometaša Cristiana Ronalda, ima polusestru koju nikad ne spominje u javnosti.

Prije dvije godine Patricia Rodriguez stoga je javno osramotila slavnu polusestru.

U jednoj emisiji rekla je da je ''švorc'' i da joj njezina slavna sestra financijski ne pomaže. Patricia je rekla da već tri godine živi bez stalnog krova nad glavom, a pritom mora gledati kako se njezina sestra razmeće svojim raskošnim životom na društvenim mrežama. Pomalo joj teško pada što njezina sestra putuje svijetom sa svojim zaručnikom nogometašem i odsjeda u luksuznim vilama dok ona ponekad nema što za jesti.

"Švorc sam, a sestra mi ne pomaže. Najviše me to boli zbog moje djece, a ne zbog mene. Uostalom, ja mogu preživjeti samo s komadom kruha, ali moja djeca, koja su njezini nećaci i nećakinje, ne mogu. Nisam to očekivala od svoje sestre. Ponekad imamo što za jesti, ponekad nemamo. Imam dovoljno da platim stanarinu, no ponekad nemam čak ni za to", rekla je za španjolsku TV emisiju ''Socialite''.

Njihov odnos je turbulentan, a to se posebno odrazilo nakon smrti njihova oca 2019. godine. Također je dodala da zbog svoje sestre još uvijek nema pepeo svog oca'.

"Georgina, trebam tvoju pomoć, ti si moja sestra. Znam da nemaš nikakve obveze ni odgovornosti, ali kako si podrška drugima i dobra si s drugima, barem budi takva i prema svojim nećacima i nećakinjama", poručila je tada javno svojoj sestri.

Zanimljivo je i da Georgina nije spomenula Patriciju u dokumentarcu o njezinu životu ''Yo Georgina''. U seriji je spomenula samo sestru Ivanu s kojom i objavljuje fotografije na društvenim mrežama.

Georgina i Patricia imaju istog oca, Jorgea Eduarda Rodrigueza, ali mu je Patricia kći iz veze s bivšom partnericom. Nakon što joj je majka preminula kad je imala samo 11 godina, Patricia je otišla živjeti s ocem, Georginom i Ivanom.

