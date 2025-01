Brat srpskog miljenika žena zaredio se s 22 godine: ''Fali mi, puno, ali...''

Miloš Biković ima brata za kojeg malo tko zna, a još davno predao se vjeri.

Srpski glumac i miljenik žena Miloš Biković ima brata za kojeg malo tko zna. No, za razliku od Miloša, Mihailo Biković izgleda i živi potpuno drugačije.

Naime, Mihailo se zaredio s 22 godine te je danas kršćanski iguman, odnosno poglavar manastira.

Živi u manastiru Jovanja, a glumac je u blizini tog mjesta kupio kuću.

"Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine", rekao je jednom prilikom Miloš.

Studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. S njim pričam kao s bratom, ali se uvijek sjetim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad mu u razgovoru poželim protujerčiti, ali umjesto toga, uvijek mu kažem: ''Razmislit ću o tvojim riječima", ispričao je Miloš Biković za rusko izdanje magazina "Esquire".

"Objasnio mi je da nikada nije osjetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru s Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sjećam se da mi je brat rekao: "Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol." On mi se na neki način počeo diviti, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe".

Posljednji put Mihailo je viđen na premijeri filma ''Led'' u Beogradu 2018. kako bi gledao brata na filmskom platnu, a tada je rekao:

"Znate, on je sam rekao da sam ja njegov najstroži kritičar. Ali nisam zapravo strog. Ja jednostavno ne želim da mu uljepšavam stvari pa kada mu nešto kažem, on zna da je to objektivno. A kada ga pohvalim, onda zna da je stvarno postigao uspjeh".

"Nedostaje mi brat. Često, često. Ali u svemu moraju postojati žrtve zarad jednog višeg interesa. A taj viši interes je da svi dobijemo jedno dobro koje će oplemeniti naše duše", rekao je za Žena.rs.

Mihailo je u jednom od rijetkih intervjua otkrio i zašto se okrenuo vjeri.

''Moji su se razvodili dva puta, dva puta se vjenčavali. Moj brat Miloš je iz njihovog drugog braka... Od istog oca i iste majke... Prvi razvod njihov je bio kad sam imao 5, a drugi kad sam imao 16 godina, a moj brat svega 6 mjeseci. Sve su to duboki ožiljci. Seljakanje od jednog do drugog mjesta je značilo da nigdje ne možete pustiti korijene. Taman se negdje skućimo, seli na drugo mjesto. Cijeli život smo bili podstanari. Možda je to razlog što sam u trenutku odrastanja počeo tražiti nešto što je stalno. Razočarao sam se u međuljudske odnose jer sam vidio da je čovjek relativan i da ako se i oslonimo na njega on nas može izdati. Taj stalni osjećaj gubljenja oslonca pod nogama je kod mene rodio želju za nečim apsolutnim i stalnim. Za nečim što mi neće izmaći'', rekao je za Blic.

Da je vjera njegov poziv shvatio je 1990. godine u Trstu.

''Moji su bili u šopingu, a ja sam otišao razgledati grad. Krenuo sam ali ne gledam izloge, već gledam arhitekturu... Bio je topao dan. Dođem do kraja ulice i pogledam, a ispred mene crkva. I moja prva misao je bila ''Ajde da uđem u crkvu, u crkvi su debeli zidovi pa da se rashladim''. Boraveći tu jedno pet minuta ja sam osjetio jednu takvu milinu koja je poprimila takvu snagu da sam ja počeo ridati. Plakao sam od tuge i radosti, tresao se od plača. I zbog tog lijepog osjećaja kažem sebi da ću čim dođem u Beograd krenuti u crkvu samo da mi se ovo ponovno dogodi.''

Kako Mihailo izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

