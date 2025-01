Tko je lijepa pjevačica za koju se šuškalo da je u vezi s Marijom Šerifović? Nedavno se razvela

Jovana Pajić bila je u braku s frontmenom Tropico Banda, a šuškalo se i da ljubi Mariju Šerifović. Pjevačica je sve osvojila hitom ''Ludilo moje''.

Srpska pjevačica Jovana Pajić plijenila je pažnju u bijeloj haljinici na proslavi pravoslavne Nove godine. Modnim izdanjem istaknula je svoju vitku liniju, a nezapaženo nisu prošle niti njezine duge noge.

A tko je zapravo ova lijepa pjevačica?

Njezin hit ''Ludilo moje'' obožavaju i Hrvati, a nedavno je izbacila još jednu pjesmu pod nazivom ''Prezime se briše''. Jovana se glazbenoj karijeri posvetila nakon poduže pauze, a osim svojim talentom, medijske stupce puni i intrigantnim ljubavnim životom.

Naime, za Jovanu se šuškalo da je u ljubavnoj vezi s Marijom Šerifović, a čak su i same dame jednom prilikom prokomentirale ta nagađanja.

''Pod pretpostavkom da to stvarno i je tako, je li vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se s tim prestane, neće imati tko više na slavu doći, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš što hoćeš?! Prekinite hitno!'', rekla je Marija u lipnju prošle godine u ''AmiG Showu''

''Moram priznati da nam je genijalna zezancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo što bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno'', nadovezala se Jovana.

Inače, glazbenica je dugo ljubila Aleksandra Cvetkovića iz Tropico banda s kojim ima dvije kćeri. Prošle godine progovorila je i o njihovom razvodu.

'U biti je uvijek taj izgovor zbog djece, ali je to samo nemogućnost da se stane na vlastite noge u tom trenutku. Djeca će zapravo uvijek biti izgovor. Ja godinama idem na psihoterapije i godinama sam nekako bila u toj magli gdje govorim 'ali kako će djeca, pa kako ću ja sad sama, pa ja sam rasla u braku dvoje roditelja'. Bilo je teško, bilo je katastrofalno, ali oni nisu odustajali jedni od drugih. I ja sam željela, naravno, taj model preslikati na svoj život. Nisam se udala da bih se razvela. Nisam to željela. Pa mi je to bio nekako životni poraz.'', ispričala je svojedobno, piše Kurir.

To razdoblje jako joj je teško palo.

''Kako nije bilo patnje. Ja sad izgledam kao bucko naspram tog razdoblja. Ja sam imala 42 kilograma. Nisam imala nikakav apetit. Bilo mi je teško'', dodala je.

