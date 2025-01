Prošlo je 20 godina od greške života princa Harryja: ''Osjećao sam se toliko posramljeno...''

Princ Harry u svojim memoarima pisao je o greški koju je učinio kao mladić, urezala mu se u pamćenje.

Princ Harry jednom je otkrio jednu od najvećih pogrešaka u svom životu i priznao da je zbog toga užasno posramljen.

Prije točno 20 godina vojvoda od Sussexa izazvao je bijes kada se saznalo da je nosio nacističku uniformu na jednoj maskiranoj zabavi. Incident se dogodio 2005. godine kada je Harry imao 20 godina i bio je pozvan na smotru kostima, a njegova uniforma na sebi je imala svastiku. Fotografirao se u kostimu dok drži piće i cigaretu.

U to je vrijeme službeni ured njegova oca, kralja Charlesa, Clarence House bio prisiljen izdati priopćenje, rekavši da se Harry ispričao za bilo kakvu uvredu ili neugodnost koju je prouzročio. Ali u svojoj Netflixovoj seriji sa suprugom Meghan Markle, Harry se po prvi put pozabavio tom kontroverzom.

"Bila je to vjerojatno jedna od najvećih pogrešaka u mom životu. Poslije sam se osjećao tako posramljeno. Sve što sam želio bilo je to ispraviti."

Također je otkrio da je razgovarao s glavnim rabinom, kao i da je upoznao osobu koja je preživjela holokaust.

"Sve što sam želio bilo je ispraviti situaciju. Sjeo sam i razgovarao s glavnim rabinom u Londonu, što je imalo dubok utjecaj na mene. Otišao sam u Berlin i razgovarao s preživjelim holokausta. Mogao sam jednostavno ignorirati nastavio sam i pravio iste greške uvijek iznova u svom životu, ali naučio sam iz toga."

U istoj epizodi, vojvoda od Sussexa rekao je da taj događaj "zapravo nije ničija krivnja", ali da ga to ne oslobađa odgovornosti.

"Jednom kada ste to napravili, tada to morate ispraviti", rekao je.

"To je škola, to je svijest i to je stalan napredak za sve, uključujući i mene.''

Ožalošćeni princ dodao je u kasnijem intervjuu: "Možda je to bio znak moje vlastite nezrelosti. Tako nešto više nikada neću učiniti. Bila je to glupa stvar."

Inače, njegova supruga Meghan Markle ovih je dana u fokusu javnosti zbog svog novog pothvata, više pročitajte OVDJE.

