Jelena Rozga iznenadila izjavom o Petru Graši: "Ono što mnogi ne znaju..."

In Magazin: Jelena Rozga - 3 In Magazin

Jelena Rozga progovorila je o odnosu s Petrom Grašom s kojim se poznaje već 28 godina, a detalj koji je otkrila je mnoge iznenadio.

Naša pjevačica Jelena Rozga održala je pet koncerata od sedam predstojećih u beogradskom Sava centru, a nakon prvog nastupa podijelila je priču o svom dugogodišnjem prijateljstvu s kolegom Petrom Grašom.

"Petar i ja smo '96. godine na istom mjestu započeli glazbenu karijeru. Te godine je on prvi put stao pred publiku kao pjevač, baš kao i ja. Mi se poznajemo već 28 godina, veliki smo prijatelji, ali ono što mnogi ne znaju jeste da jedno drugome još uvijek persiramo", otkrila je Jelena za SETV.

Ovaj detalj je mnoge iznenadio.

"Kako ste, kolega? Jeste li se odmorili? - 'Pa dobro sam, kolegice. Kako ste Vi?' To je postalo dio našeg odnosa i traje svih ovih godina. Nikome u društvu nije jasno zašto to radimo, ali za nas je to simpatična šala koja nas podsjeća na sve što smo zajedno prošli u ovih 28 godina", dodala je Jelena.

Nedavno je Rozga za IN Magazin pričala o svom dečku, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Violeta iz Boljeg života objavila dirljivu fotku sa zgodnim sinovima: ''Kad se od ljubavi ne vidiš...''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Maja Šuput podijelila najljepše prizore Bloomove romanse s Fidžija: ''I tako svaki dan!"

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li da je Kebina kći dvaput pokušala otići na Eurosong? Jednu pjesmu je napisao hrvatski hitmejker!

Pogledaji ovo inMagazin Znate li koliko je visoka najpoznatija ''kućanica''? S razlogom ju zovu džepnom Venerom!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Fotografije Vučićeve supruge na skijanju razljutile Srbe: "Oni žive paralelnu stvarnost..."

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova više nije u vezi s našim rukometašem, potvrdila nam je kraj ljubavi!