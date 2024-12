Evo kako su izgledali božićni blagdani u obitelji Grašo: ''Djeca plaču, a sestra mi je došla s dva psa..."

Godinu na izmaku itekako će pamtiti Petar Grašo koji je po drugi put postao otac. Jedna od najvećih glazbenih zvijezda na ovim prostorima, u 2025-u će večeras uvesti Puljane. Našem Gordanu Vasilju, među ostalim, otkrio je kako su izgledali blagdani u obitelji Grašo i proslava 34-og rođendana njegove supruge Hane.

Ni jaka upala grla nije spriječila Petra Grašu da dvosatnim koncertom u delirij baci nekoliko tisuća obožavatelja na pepunom Kačićevom trgu u Makarskoj.



''Imam neke moje drage doktore prijatelje koji me filuju s tim infuzijama vitamina. Svaka dva tjedna dobijem glutatione i sve te neke stvari koje pomažu da se ovaj dosta žestoki tempo izdrži, ali tijelo sluša dobro, glas sluša. Ponekad sam malo više promukao, ali ja sam inače promukao dok pjevam od svoje 19-e godine, tako da se to kod mene ne kuži", kaže Grašo.



A na dan Grašina spektakularnog koncerta u Makarskoj, njegova supruga Hana je slavila svoj 34. rođendan.



''Bio sam svratio kući da je zagrlim jer sam bio na putovanju od Slovenije do Makarske tako da je bio kratki, ali slatki rođendan. Ručali smo zajedno, skrenuo sam s puta da je zagrlim i to je to. Mislim da je to najviše što sam sad mogao napraviti", priznao je.

2024. godinu Petar će najviše pamtiti po rođenju svojeg drugog djeteta, sina Tonija, a miljenik publike nam je otkrio kako su izgledali božićni blagdani u njegovoj obitelji.



''Božić u obitelji Grašo je uvijek prekrasan i veoma kaotičan. Dakle, ja bih kao neka pjevačka zvijezda trebao izmišljati stvari i reći da se svi skupimo za stolom, da je tiho, da svira glazba. Kaos (smijeh), jedno dijete plače, drugo dijete plače, sestra mi je došla s dva psa. Znači Božić je bio sve samo ne miran, ali bio je sretan i bili smo na okupu, svi zajedno i uživali smo. Pijuckali smo vino, slušali smo božićne pjesme'', otkrio je.

A novu godinu će večeras dočekati radno, pjevajući u Puli. Popularni Splićanin 2025-e slavi 30 godina karijere turnejom ''Volim i postojim'' po cijeloj regiji.



''Treći Lisinski je otvoren prije nekih 10-ak dana što je meni stvarno poprilično izvanredna vijest s obzirom da nas do koncerta dijeli još pet mjeseci. Za sada je sasvim sigurno da će biti tri koncerta, a hoće li biti četvrti ili još neki, to ne znamo, ali vjerojatno po ovom tempu bit će nekoliko dana. Toliko se radujem tom tipu koncerata da to zaista ne mogu opisati.''

Na pitanje kad će malo usporiti s koncertima, kojih samo u posljednjih mjesec i pol ima čak 25, odgovara:

''Gledao sam prije nekoliko tjedana intervju s Rolling Stonesima i onda su pitali mladog Mick Jaggera koji je tad imao možda 35 godina, kao kad planira prestati. Rekao je nikad. Onda ga je novinar pitao 'znači, ti se vidiš i sa 80 godina na stageu. On je rekao easily. Tako i ja se very easily vidim na stageu još 30-ak godina, dok god me služi duša, glas, grlo, tijelo.''

Baterije će tradicionalno napuniti na skijanju u siječnju.



''Svake godine, već 30 godina, ja ostavim sedam dana za sebe i svoje prijatelje. Potpuno anonimno odlazimo na neke planine, brdašca, skijamo, stvarno volim skijanje. Kako godine idu, tako sve manje skijam, a sve više sam po birtijama (smijeh), ali i dalje skijam dosta. Volim snijeg, ja sam atipičan Dalmatinac, volim zimu strašno'', rekao je.

U 2025. godini, kaže, nema mnogo želja.



''Sebi imam želju samo da sve ide kako ide, da budemo zdravi, da bude ovaj kućni kaos, da djeca plaču, da se smije, da se kuha, da budem doma koliko mogu i da imam ove lijepe koncerte. Ja sam čovjek koji nije vlasnik previše želja. Moje su želje vezane za tri-četiri stvari: obitelj, zdravlje, glazba i to je to'', istaknuo je.

A evo što je poželio svim gledateljima In Magazina.



''Dragi moji gledatelji, a posebno gledateljice In Magazina što da vam poželim? Želim da vam se ispune sve one želje koje držite u kutku vaše duše, a koje vas čine sretnima. I želim da budete zdravi, mirni, i da nas sve zaobiđe ikakvo ludilo rata, nemira, da budemo raspjevani i dobri. Sve najbolje vam želim.''

