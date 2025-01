Znate li da je Kebina kći dvaput pokušala otići na Eurosong? Jednu pjesmu je napisao hrvatski hitmejker!

Nataša Kojić će uskoro treći put pokušati otići na Eurosong, a mi smo se prisjetili njezina prva dva puta.

Kći Dragana Kojića Kebe Nataša Kojić vratila se u Srbiju nakon 16 godina. Povod povratka glazbenice koja je studirala na Berkleeju je skorašnje izdanje srpskog izbora za Eurosong Pesma za Evroviziju, na kojoj će nastupati s pjesmom "Up and Down".

Ovo će biti treći put da Kebina kći pokušava ići na Eurosong, a prvi nakon čak 20 godina.

Nataša je prvi put htjela na Eurosong kada se Srbija i Crna Gora vratila na natjecanje 2004. godine. Na pozornici Sava Centra na Beoviziji, putem koje su Srbi birali pjesme za Evroviziju, predstavila se s pjesmom "Oko plavo", koju autorski potpisuju ona te hrvatski autori Fayo i Franjo Valentić. Kojić se kao četvrtoplasirana kvalificirala na Evroviziju putem koje je Srbija i Crna Gora birala predstavnika. Na koncu, u Istanbul je otputovao Željko Joksimović s pjesmom "Lane moje", a Nataša i njezino "Oko plavo" su osvojili 21. mjesto.

Poučena iskustvom iz 2004., Nataša je ponovno pokušala otići na Eurosong 2005. godine. Ovoga puta, predstavila se s pjesmom "Dobre devojke" koju autorski potpisuju Marko Kon i Svetlana Ceca Slavković, a kao osma na Beoviziji kvalificirala se za Evroviziju. Tamo se nije pretjerano proslavila, ne osvojivši bodove ni od publike ni od žirija, zbog čega je na koncu podijelila 21. mjesto. U Kijev je te godine otputovao sastav No Name sa "Zauvijek moja".

S kojom pjesmom se Nataša bolje predstavila? Oko plavo

Dobre devojke Oko plavo

Dobre devojke Ukupno glasova:

Kako je Natašin povratak proslavio njezin otac, pogledajte OVDJE.

