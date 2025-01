Šire se bizarne teorije o neočekivanom krahu braka poznatog para: ''Po načinu na koji je napisano...''

Nakon što je Jessica Simpson potvrdila razvod od Erica Johnsona, fanove je iznenadilo što par vijest nije objavio u zajedničkoj objavi.

Pjevačica i glumica Jessica Simpson potvrdila je kako se nakon deset godina braka rastaje od bivšeg igrača američkog nogometa Erica Johnsona. Ova vijest došla je poslije višemjesečnih špekulacija koje su krenule nakon što je Simpson viđena u javnosti bez prstena.

Njezini fanovi bili su iznenađeni da je Simpson samostalno objavila vijest o razvodu, uzimajući u obzir da ovakve vijesti parovi obično objave u zajedničkoj izjavi. Njezina fraza "bolna situacija", koju je koristila u svojoj izjavi, mnogi su protumačili kao veoma zanimljivom za jednu izjavu za medije.

"Po načinu na koji je napisano, jasno je da ima više od ovog prekida. Nije to obično nesvjesno razdvajanje ili što već", napisao je jedan korisnik Reddita, dok drugi piše: "Obično je puno više "i dalje se volimo i poštujemo, prijatelji. Brinemo se jedno za drugo. Fokusirani smo na djecu." "Bolna situacija" i "različiti životi kroz koje navigiramo" ipak je puno za podijeliti, po mom mišljenju."

Jedan fan piše kako je moguće da je razlog razdvojenih izjava to što je Simpson celebrity, a Johnson umirovljeni sportaš i to još od 2007., kada je napustio New Orleans Saints i da mnogi nisu ni znali tko je on dok nije prohodao sa Simpson.

Drugi komentar je, pak, pokazao kako ima još primjera u kojima su slavne osobe samostalno potvrdile jer njihovi partneri nisu bili poznate osobe, poput Leah Remini.

Prema bliskim izvorima, Simpson je već snimila album s pjesmama o krahu svog braka, a zajedno s bivšom NFL zvijezdom ima troje djece.

