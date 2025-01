Danijela Martinović prisjetila se trenutka koji joj je obilježio cijeli život: ''Nisam marila za bol...''

Danijela Martinović prisjetila se svog prvog nastupa. Dio je to iz njezine knjige ''Tuširanje duše''.

Pjevačica Danijela Martinović u svojoj knjizi ''Tuširanje duše'' otkrila je kako su izgledali počeci njezine karijere, a upravo je taj dio sada objavila i na društvenim mrežama.

Uz snimku njezina prva nastupa, onoga na Splitskom festivalu otkrila je da je to bilo 1989. godine.

''Debitantski nastup ostao je u mojoj maloj vječnosti zabilježen satenskim rozim kompletićem. Suknjica do malo iznad koljena, jaknica s puf rukavima i crne satenske rukavice. Trema mi je u potpunosti posušila jezik, nepce i usnice, jedva sam uspijevala odljepljivati dok sam pjevala: 'Zumbuli su cvjetali za tebe, ali nikad nije bilo sreće. Nada vene ali u plavoj vazi još te čeka ono divno cvijeće'', započela je.

''Tresla sam se kao drvena balerina na koncima čiji se udovi pomiču pod direktivom nekog drugog. Uspjela sam. Došuljala sam se do kraja pjesme. Čujem pljesak, naklanjam se i krećem prema izlazu, ali već na prvoj stepenici netko je ispustio konce iz prstiju. Mala drvena balerina pala je preko svih stepenica i razbila oba koljena. U euforiji ne marim ni za bol, ni za krvava koljena. Ja, Danijela Martinović, djevojčica s petog kata zelene zgrade, djevojčica iz ulica neshvaćene djece i ulujnih bura, djevojčica koja je čuvala svoje bijele balerinke s tankom plavom mašnicom u kutiji u kojoj su i kupljene da bi ih prošetala samo od nedjelje do nedjelje, samo od kuće do crkve i nikad nigdje više, djevojčica koja je rekla tati kako je imala samo četiri godine da će , kada naraste, biti pjevačica - upravo je nastupila na Splitskom festivalu'', dodala je.

''Onome koji je nama što i Talijanima San Remo, onome koji se u Splitu dočekuje kao i sv.Duje, onome za kojeg moliš Boga i tete što prodaju karte da dobiješ jednu, onoga zbog kojeg se mjesecima šiju najljepše haljine, onome na kojem su pjevali Đurđica i Novi fosili, Oliver, Tereza, Magazin, Balašević, Mišo Kovač, Indexi. Pozornicu na Prokurativima posjetili su čak i Claudio Villa, Gino Paoli i ja. Djevojčica s Brda. Frizuru sam radila sama. Posudila sam mamine željezne viklere, prijenosnu haubu i lak za kosu koji je mirisao na natapirane stare gospođe. Šminkala sam se sama nekim ostacima maminih ostataka olovki za oči i ruža za usnice koji sam s dna tubice vadila malim prstom. Na bini sam bila sama. Tada mi je to bilo sasvim prirodno, no u jednom trenutku, u mojoj ne tako dalekoj budućnosti, ta riječ postat će moja najveća noćna mora, ključ za sve moje tame po kojima ću dugo puzati...sama, samcata'', zaključila je.

