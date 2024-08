Danijela Martinović živi svoju ljubavnu bajku, evo što nam je rekla o vjenčanju s partnerom Josipom: ''Želim svakoj ženi da se osjeća kao ja!'

Trosatnim koncertom na splitskom Sustipanu Danijela Martinović i grupa Magazin zajedničkim su snagama oduševili publiku u rodnom gradu. Ondje je bio i naš Gordan Vasilj, kojem je Danijela za In magazin, među ostalim, otkrila planira li vjenčanje. Članovi Magazina samo su pred našim kamerama komentirali odlazak Andreje Šušnjare i dolazak nove pjevačice u tu kultnu grupu.

Splićani će dugo pamtiti zvjezdanu noć na Sustipanu s Danijelom Martinović i grupom Magazin u glavnim ulogama. Tri sata dug niz nostalgičnih hitova uz koje su odrasle mnoge generacije, nikoga nije ostavio ravnodušnim.

''To je moj Split, mora biti sve posebno i evo, dogodila se ova priča. Kad su me nazvali prije par mjeseci da bi li nastupala zajedno s Magazinom, dakle ni jednu sekundu ne da nisam dvojila nego sam toliko oduševljeno skriknula na tu ideju jer to je nakon 30 godina zajedno na bini. Moja ekipa, moji prijatelji, moja emocija, moji počeci.'', govori Danijela Martinović.

A koliko bi tek emocija bilo na stadionskoj koncertnoj turneji svih pjevačica Magazina, koju planira Tonči Huljić.

''Ja mislim da to Magazin apsolutno zaslužuje. To je jedan nevjerojatan opus ne hitova, nego ultra, mega, giga hitova koji sa svakom novom pjevačicom nisu ni u jednom trenutku pali, samo su se transformirali kako je novo vrijeme dolazilo, ali je to uvijek bio vrh. Tako da to je stvarno jedna divna ideja i mislim da bi to bilo predivno za svih da se ostvari.'', govori Danijela.

''Ja sam sa svim pjevačicama u super odnosima, voljela bih s njima isprobati kako to izgleda kada smo sve skupa na jednom mjestu i da pjevamo najveće hitove, mislim da bi to stvarno bio jedan lijep projekt, tako da se ja nadam da će se to na kraju realizirati.'' rekla je Andrea Šušnjara.

Odlično raspoloženu Danijelu, koja ne može sakriti sjaj u očima, iz prvog su reda bodrili majka Ivanka, otac Ivan i njezin partner Josip Plavić, koji je cijelu obitelj Martinović osvojio na prvu.

''Super, super. On kad me vidio, zagrlio me, ljubi, vrti oko sebe. Ma daj, Josipe, pusti me.'', izjavila je Danijelina majka Ivanka.

''Mislim da se to ne može kontrolirati, mislim da se to ne može isplanirati, a najmanje odglumiti. Ono kako se ja osjećam bih poželjela prvenstveno svakoj ženi, a onda i svakom čovjeku, da jednostavno znaš da si stigao i da je sve u apsolutno savršenom miru i nekakvom spokoju, a onda sve samo od sebe funkcionira.'', priča Danijela.

Na pitanje je li na pomolu vjenčanje, omiljena pjevačica odgovara.

''Pa ja nekako nikad nisam bila pobornica tih nekih pravila, a opet s druge strane osoba sam od trenutka i ako se to nama dogodi u trenutku, ja ću to sigurno napraviti. Dakle, tako vam ja živim u životu, nikakvi grandiozni planovi, sad ću ovo, sad ću ono nešto pripremati. Ako stvarno ja to u trenutku osjetim, ja ću reći, ma daj brate idemo i to je to.'', otkrila je.

A ide Danijeli i na poslovnom planu, nakon dupkom punih ljetnih koncerata, svojim obožavateljima krajem rujna sprema novo iznenađenje.

''Radi se o jednom duetu koji sam snimila s apsolutnom živućom legendom i moram reći da je ta suradnja ostvarenje apsolutno svih mojih snova.'', otkrila je.

A svoj san o solo karijeri uskoro će ostvariti i Andrea Šušnjara, koja nakon 14 godina u listopadu napušta grupu Magazin. U Huljićevoj vikendici u Stanićima kod Omiša upravo se kuha njezina prva samostalna pjesma.

''Pa ja mislim da se kod Huljića sva magija oko pjesama ljeti događa u Stanićima tako da ja sam jako pozitivna oko toga, jer znam da sve što je tamo napisao je postalo hit, tako da se ja nadam da će tako biti i s mojom pjesmom.'', priča Andrea Šušnjara.

A kako se približava datum njezina odlaska iz kultne splitske grupe, emocije su sve snažnije.

''Pa moram priznat da je njima malo krivo i vidim malo tu tugu u njihovim očima. Ne pričamo toliko o tome, super se slažemo, super smo ekipa, ali mislim da im je malo žao, pogotovo Keku.'', otkrila je Andrea.

''E to mi je žao. To je meni iskreno žao što ide ća, mislio sam da će mi biti zadnja pjevačica, međutim, život ide dalje. Ona ide svojim putem, mi svojim.'', izjavio je Nenad Vesanović.

''Jednostavno je došlo vrijeme. Zajedno smo rekli sve što smo trebali, mogli smo još, naravno, što kaže Keko, do kraja biti zajedno, našeg kraja, ne njenog. Ali sad će to biti interesantno i njoj i nama i publici. Jer ipak svaka nova pjevačica je nama novi početak bez obzira na našu baštinu i mi ćemo se opet pomladiti nas dva dinosaurusa'', zaključio je Željko Baričić.

Ostaje nam još samo saznati ime nove pjevačice Magazina.

''Nikad se s Tončijem ne zna što će biti.'', otkrio je Nenad Vesanović.

''Mi smo to sve prepustili Tončiju, on je do sad uglavnom sve sam rješavao. Tu i tamo bi mu mi nešto diskretno sugerirali, ali uglavnom sve je on to sam rješavao. Uvijek je ispalo odlično, ne vidim razloga da tako ne bude i ovaj put. A tko će to točno biti, pričekajmo još malo.'', zaključio je Željko Baričić.

U Huljićev nepogrešiv izbor ni najmanje ne sumnjamo.

