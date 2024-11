Ovako je Danijela Martinović nekad govorila o imenima djece koju danas Grašo ima s Hanom: "Kći će biti Alba, a sin Toni..."

Petar Grašo godinama je bio u vezi s Danijelom Martinović, a pjevačica je ranije govorila o imenima koje bi dala svojoj djeci, no sada se tako zovu sinčić i kćerkica koju je pjevač dobio s Hanom Huljić.

Naš poznati glazbeni par Petar Grašo i Hana Huljić zajedno imaju kćerkicu Albu, a nedavno su dobili i sina Tonija.

Nakon toga se društvenim mrežama ponovno se počeo širiti stari intervju Grašine nekadašnje partnerice Danijele Martinović.

"Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovom pokojnom djedu, a za curicu imamo 2 imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije", govorila je 2014. za IN Magazin Danijela koja je danas u sretnoj vezi s bivšim policajcem Josipom Plavićem.

Otkrila je tad i da bi se voljela vidjeti u vjenčanici, ali i da joj je majčinstvo velika želja.

Hrvatski glazbenici Petar Grašo i Hana Huljić trenutno su jedan od najpoznatijih parova na našoj estradi, a svojom zajedničkom pojavom često pune medijske stupce jer mnogima je i dalje zanimljivo da je naš pjevač prije Hane 25 godina bio u vezi s Danijelom Martinović.

Hana i Grašo vjenčali su se veljači 2022. godine u crkvi svetog Dominika u Splitu, a kćerkicu Albu dobili su u srpnju iste godine.

Davne 1993. godine Hana je kao djevojčica glumica u Danijelinom spotu "Došlo vrijeme", a više o tome pisali smo OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena koju zbog mišića nazivaju amazonskom ratnicom? Gdje god se pojavi izaziva čuđenje, a posjetila je i Hrvatsku!

1/3 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Preporuke Sjećate li se našeg kultnog filma s Goranom Višnjićem? Prije 20 godina prikovao je gledatelje ispred TV ekrana

Pogledaji ovo Celebrity Glazbenik iz planetarno popularne grupe pronađen mrtav u stanu, tijelo je bilo u teškom stadiju raspadanja

Pogledaji ovo Celebrity Ususret pet koncerata u Areni, Lepa Brena u Zagreb dolazi nekoliko dana ranije, otkrila je i zašto: "Pripremili smo..."

Pogledaji ovo Celebrity Miro iz naše hit-serije otvorio dušu: ''Patio sam od anksioznosti i borio se s napadajima panike, nikoga toga ne treba biti sram...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jedna ključna stavka na jelovniku Melanije Trump zaslužna je što i u 55. godini izgleda odlično!