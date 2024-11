Tko je žena koju zbog mišića nazivaju amazonskom ratnicom? Gdje god se pojavi izaziva čuđenje, a posjetila je i Hrvatsku!

Nataliya Kuznetsova počela je trenirati s 14 godina, a od tada je postigla značajne uspjehe u svijetu bodybuildinga i powerliftinga.

Ruska bodybuilderica Nataliya Kuznetsova, koju zbog njenih mišića nazivaju amazonskom ratnicom i hodajućom planinom "ženskih mišića", pravi je hit na društvenim mrežama.

Svoju strast prema dizanju utega otkrila je s 14 godina, s ciljem povećanja mišićne mase. Od tada je postigla značajne uspjehe u svijetu bodybuildinga i powerliftinga.

Kuznetsova je otvoreno govorila o korištenju anaboličkih steroida i blokatora estrogena tijekom svoje karijere. Također je podvrgnuta operacijama povećanja grudi između 2011. i 2013. godine. Diplomirala je 2013. na Moskovskoj državnoj akademiji za tjelesnu kulturu. U braku je s Vladislavom Kuznetsovim i identificira se kao biseksualna.

Nataliyu na Instagramu prati više od 1.2 milijuna ljudi koji gotovo svakodnevno uživaju u njezinim izazovnim fotografijama i snimkama s treninga.

Kuznetsova je rekla da većinom dobiva samo pozitivne reakcije drugih ljudi, a pogotovo u stvarnom životu. Međutim, kaže i da nisu sve reakcije pozitivne. Ispričala je kako ponekad nailazi na negativne komentare, pogotovo od muškaraca, koji se "ne mogu nositi s njezinom veličinom". Dodala je i kako takvi komentari nemaju previše utjecaja na nju.

"Imam jako puno pratitelja tako da će me prepoznati gdje god da dođem. Naviknula sam se na to, tako da ne marim previše za to, ali jako puno žena mi voli prići i razgovarati sa mnom. Ne mora se svima sve sviđati. Svatko može dobiti negativne komentare, pogotovo kad imaju milijune pregleda. Ali, ne pridajem im pozornost. Motivira me moj uspjeh, samo živim svoj život", rekla je svojevremeno.

Iako je iz Sibira, Nataliya danas živi u Crnoj Gori sa svojim suprugom Vladislavom, a ovog je ljeta bila i u Hrvatskoj. Pohvalila se fotografijama iz Dubrovnika gdje je pozirala u Starom gradu.

Fotografije pogledajte u našoj galeriji.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Ovako izgleda stariji sin Mirka Filipovića: Ima brutalno isklesano tijelo, a srce mu je zarobila atraktivna plavuša!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jednu od najljepših holivudskih glumica u javnosti nikad ne vidimo, a sad je svima pokazala svoju raskoš na plaži!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Andreja Plenkovića? Zaljubila se u njega dok su surađivali, a u Zagreb je preselila s juga Hrvatske

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Ivana Perišića u posljednje se vrijeme bavi onim što je hit među WAGsicama, javila joj se i Ivana Vida

Pogledaji ovo Celebrity Supruga velike nogometne zvijezde trpi gnusne uvrede zbog izgleda, a onda je on reagirao i pokazao koliko ju voli

Pogledaji ovo Celebrity Holivudska ljepotica stigla je u Split gdje je istraživala tajne svojih hrvatskih korijena, satima je boravila u Arhivu

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Damjan iz ''U dobru i zlu''? O svojim počecima kaže: ''U nekoliko sam navrata odustajao, ali...''