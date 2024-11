Bivše pjevačice Magazina o svom statusu u našoj kultnoj grupi: ''Meni je bilo najteže, došla sam kad se Jugoslavija raspadala...''

Grupa Magazin desetljećima je sinonim za pop zvuk koji osvaja srca svih generacija. Iza svakog hita, stiha, svake note, stoje članovi benda, među kojima su i pjevačice koje su svojim glasovima i karizmom stvorile nezaboravnu čaroliju. Koje su sve zaljubljenice u glazbu bile u Magazinu, koja smatra da joj je bilo najteže te imaju li kakav savjet za nasljednicu, u prilogu In magazina donosi Dijana Kardum.

Hit po hit i tako već desetljećima. Grupa Magazin kroz godine prošla je različitim fazama, ali su svi članovi ostavili neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. A toj će se priči kao nova pjevačica Magazina te nasljednica Andree Šušnjare, kako se neslužbeno doznaje, pridružiti Lorena Bućan.



''Što god treba imat će savjete od mene. Ja joj želim puno, puno sreće, puno strpljenja, morat će raditi više nego ikad kad izađe iz Magazina, ja to najbolje znam.'', rekla je Jelena Rozga.



''Magazin je uvijek bio inkubator velikih talenata…'', slaže se Danijela Martinović.

No ni Danijela Martinović, ni Ljiljana Nikolovska, prva pjevačica grupe bila je Majda Šoletić. Grupa se tada zvala Mladi batali, da bi kasnije postala Dalmatinski magazin. Potom je i to pojednostavljeno samo u Magazin. Na njezino mjesto potom je došla Marija Kuzmić, onda su u bend došli Tonči Huljić i Ljiljana Nikolovska, a ostalo je povijest. Lljiljana je pjevačica u grupi bila od 1983. godine do 1990. U njezinoj eri nastali su hitovi poput Kokola, Piši mi, ali i mnogih drugih, za koje su bili i nagrađeni.



''Mi smo imali deal, imali smo dogovor, da na svaki album uključimo bar dvije pjesme koje su rađene samo za mene, za moj gušt, a ostalo po njihovom, jel, da to bude nekakva demokracija, tako je i bilo...tako te neke pjesme koje su rađene za moju dušu su meni ostale i dan danas drage, neke koje su mi onda bile ne volim, da ih ne nabrajam, ima ih milijon, mislim, koliko imamo pjesama 120? Tako nešto, 126, tako nešto'', izjavila je Ljiljana Nikolovska.



U bendu ju je naslijedila Danijela Martinović koja je na tom mjestu bila šest godina. Priznaje kako je možda od svih pjevačica imala najtežu ulogu.



''Zato što je Ljiljana Nikolovska je bila regionalna zvijezda. Ja sam došla taman u trenucima raspada Jugoslavije. Oni su bili u ovom fahu zabavne glazbe zaista vodeći. Ja sam obožavala nju kako pjeva i dan danas ju smatram jednom od najboljih pjevačica ikad koja se dogodila na našim prostorima'', priča Danijela.

S Danijelom je Magazin bio i na Eurosongu te osvojio šesto mjesto. A nakon Danijelina odlaska, u Magazin je tada s nepunih 18 došla Jelena Rozga te tu provela 10 godina. Odmah na početku dogodio se velik hit Ginem. A poslije su se nizali i ostali. Jelena je nakon toga krenula u solo karijeru, no pjesme iz tog razdoblja i dalje ostaju neizostavni dio glazbenog repertoara. Ipak priznaje kako joj nakon odlaska nije bilo lako.



Nakon Jelene Rozge u Magazin tada stiže Ivana Kovač, jedina crnka dotad. zahvaljujući njezinu specifičnom glasu, Magazin je tad malo promijenio svoj prepoznatljiv stil. A u bendu se zadržala 4 godine.



''Mi smo morali napravit kompromis između Magazina i mene. Mi smo potpuno različiti. Zna se kako je Magazin zvučao prije mene i zna se kako Magazin zvuči sada. A zna se i kako ja pjevam, znači jedan debeli, tamni vokal, jako teško je to bilo uskladit. Ja ne kažem da se nisam našla u potpunosti, djelomično jesam, djelomično nisam.'', govorila je Ivana.



Nakon Ivanina odlaska iz benda, krenula je era Andree Šušnjare. Da bi postala pjevačica Magazina, čekala je čak sedam godina. A onda je u grupi debitirala s pjesmom Sijamski blizanci. Na mjestu pjevačice benda ostala je i najduže.



''Nemam osjećaj da je prošlo toliko godina, tako da sam se uljuljala u taj jedan zaštićeni balon, tu sam stajala i balzamirala sam se skupa s njima i mogla sam tako stvarno do smrti s njima pjevat, imamo nastupa, imamo posla, ali sam onda rekla sebi kad će biti dosta, kad je taj kraj.'', priča Andrea.



Nakon 13 godina Andrea je odlučila da je došao kraj. A rastanak nije lako pao ni ostalim članovima benda. Željko Baričić tu je od samog početka 1979. godine.



''E to mi je žao. To je meni iskreno žao što ide ća, mislio sam da će mi biti zadnja pjevačica, međutim, život ide dalje. Ona ide svojim putem, mi svojim.'', izjavio je Nenad Vesanović.



''Jednostavno je došlo vrijeme. Zajedno smo rekli sve što smo trebali, mogli smo još, naravno, što kaže Keko, do kraja biti zajedno, našeg kraja, ne njenog. Ali sad će to biti interesantno i njoj i nama i publici. Jer ipak svaka nova pjevačica je nama novi početak bez obzira na našu baštinu i mi ćemo se opet pomladiti nas dva dinosaurusa'', priča Željko Baričić.



Svaka pjevačica svojim je glasom i stilom pridonijela tomu da Magazin s godinama bude voljena grupa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Ove su slavne face najavile da će napustiti Ameriku ako Trump opet postane predsjednik: ''Idem na Jupiter!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna iznenadio fanove objavom Elizabete u vjenčanici pa ih je na domišljat način pozvao na svadbu