Baby Lasagna iznenadio fanove objavom Elizabete u vjenčanici pa ih je na domišljat način pozvao na svadbu

Baby Lasagna na neobičan je način pozvao svoje obožavatelje na vjenčanje, a zapravo je u pitanju objava novog spota.

Pjevač Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, ne prestaje oduševljavati publiku još od ovogodišnjeg Eurosonga na kojemu je osvojio visoko drugo mjesto.

Sada je na svom Instagram profilu ponovo obožavatelje bacio u iščekivanje novom objavom pomoću koje je svoje fanove "pozvao u svatove".

"Naše vjenčanje je 15. studenog, svi ste pozvani. Pronađite pozivnicu na linku u opisu profila", poručio je u objavi uz nekoliko fotki na Instagramu i TikToku.

No Baby Lasagna i Elizabeta su se već vjenčali 26. listopada, a link na koji je pjevač naveo fanove dovodi do stranice na kojoj se nalazi opcija "pre-save" za njegovu pjesmu "Catch Me If You Can", za koju se željno iščekuje spot.

