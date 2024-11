Baby Lasagna imao je zanimljiv način najave novog spota: "Vjenčanje u videu? Bit će vrh!"

Baby Lasagna najavio je spot za pjesmu "Catch Me If You Can", a mnogi se pitaju hoće li tema videa biti vjenčanje s njegovom Elizabetom.

Istarski glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, nedavno je izgovorio sudbonosno da svojoj Elizabeti, no istovremeno pjevač radi punom parom na poslovnom planu.

Sada je svoje obožavatelje obradovao vijestima da 15. studenoga izaći novi spot za pjesmu "Catch Me If You Can".

Na Instagramu je objavio kako pozira s prijateljima ispred kampera, ali najveću pažnju ukrala je Elizabeta u vjenčanici i Marko koji je nosio odijelo.

"Upravo sam vidjela sliku i pomislila koliko je tvoja žena lijepa", "Jedva čekam tvoju novu pjesmu", "Baš me zanima kakav će biti spot", "Predugo mi je čekati 10 dana do ovog", "Ovo će biti super", "Wow, stiže još jedan odličan singl, jedva čekam", "Vjenčanje u spotu? Bit će vrh, već vidim", "Napokon, bit će show", pišu obožavatelji u komentarima.

I na TikToku dao je naslutiti da će u spotu biti vjenčanje.

"Je li Elizabeta mladenka?", upitao je korisnik, a Lasaga je odgovorio: "Naravno!".

Više fotografija njihovog bajkovitog vjenčanja pogledajte OVDJE.

Imali su i jedno strogo pravilo, a više o tome pročitajte OVDJE.

Tko je gospođa Lazanja, saznajte OVDJE.

Više o njezinoj predivnoj vjenčanici, pročitajte OVDJE.

