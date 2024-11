Srpski folk-pjevač pokazao veliko srce, objavio je kako će pomoći obitelji stradalog djeteta u Novom Sadu!

Pjevač Boban Rajović odlučio je pomoći obitelji stradale djevojke u strašnoj tragediji u Novom Sadu.

Prošlo je tjedan dana od ogromne tragedije koja se dogodila u Novom Sadu.

Brojni poznati shrvani su zbog 14 žrtava koje su stradale pod nadstrešnicom, a Boban Rajović sad je odlučio pomoći obitelji jedne od žrtava.

Među nastradalima je bila Milica Adamović iz Kaća, koja je u Novi Sad išla u srednju školu. Dobri ljudi iz mjesta Kać poželjeli su da na neki način pomognu obitelji Adamović u najtežim trenucima te su preko društvenih mreža pozvali sve ljude dobra srca da se pridruže njihovoj akciji. Kako je naznačeno, njima je najpotrebnija novčana pomoć.

Akciji se odazvao pjevač Boban Rajović, a o svemu je obavijestio svoje pratitelje na Instagramu.

''Dragi moji, vjerojatno već svi znate da sam odustao od sudjelovanja u trci za Euroviziju, objasnio sam svoje razloge za to. S obzirom na to da sam pjesmu pripremio, a neće ići na natjecanje, odlučio sam da je objavim narednih dana na kanalu na YouTubeu, a sav prihod od zarade želim dati u humanitarne svrhe. Ovaj put novac ide za obitelj Adamović iz Kaća, koja je 1. studenog na Željezničkoj stanici u Novom Sadu izgubila kćer Milicu. Ako bude potrebe za to, dio novca može biti raspoređen i drugim obiteljima žrtava. Svi smo uz vas u ovim teškim trenucima'', objavio je pjevač.

Ovih dana Boban je viđen sa svojim sinom Andrijom, a kako mladić izgleda, pogledajte u galeriji OVDJE.

