Znate li tko je talijanska Crna udovica? Unajmila je plaćenog ubojicu da se riješi supruga

Patrizia Reggiani je viđena u središtu Milana u društvu njegovateljice koja ju je vodila u šetnju.

Prvi put nakon dugo vremena u javnosti se mogla vidjeti Patrizia Reggiani, poznata i pod nadimkom Crna udovica. Danas 76-godišnja Reggiani, poznata po tome što je organizirala ubojstvo svog supruga Maurizija Guccija, zbog čega je osuđena na 29 godina zatvora, živi u Milanu, a zbog silnih zdravstvenih problema vezana je uz invalidska kolica, a o njoj se brine njegovateljica.

Reggiani je odrasla u skromnim uvjetima u Vignoli, no njezina sreća se preokrenula kada se njezina majka preudala za bogataša Ferdinanda Reggianija, koji ju je posvojio. Kada je imala 22 godine, na jednoj zabavi je upoznala nasljednika modne kuće Gucci Maurizija te su se vjenčali nakon dvije godine. Njegov otac nije odobravao njihovu vezu, optužujući Reggiani da je društveni probisvijet, no bez obzira na to im je poklonio luksuzni apartman u njujorškom Olympic Toweru.

Boravkom u New Yorku postala je članica tamošnjih socijalnih krugova, postavši prijateljica čak i Jackie Kennedy. Njezina sreća trajala je sve do 1982., kada se zajedno s Maurizijom i njihove dvije kćeri vratila u Milano. Od tada počinju problemi u braku, koji su Guccija ponukali da 1985. godine ode u Firencu i najavi prijatelju kako se neće vraćati Reggiani te će zatražiti razvod.

U procesu koji je trajao čak četiri godine, Gucci je dogovorio plaćanje godišnje alimentacije od 1,47 milijuna dolara. Iako po zakonu više nije smjela koristiti prezime Gucci, Patrizia je prkosila bivšem suprugu, govoreći: "Još se osjećam kao Gucci. Ustvari, ja sam najviše Gucci od svih."

Reggiani je postala izrazito ljubomorna kada je Gucci 1990. započeo ljubavnu vezu s Paolom Franchi, a kada je čula da planiraju vjenčanje, koja bi joj srezala alimentaciju na polovicu iznosa, odlučila se na akciju. Unajmila je plaćenog ubojicu Benedetta Ceraula koji je 27. ožujka 1995. ubio Guccija ispred ulaza u ured. Istog dana, u svoj dnevnik je napisala samo jednu riječ – paradeisos (hrv. raj).

Ruka pravde ju je dostigla početkom 1997. kada ju je uhitila policija, a mediji počeli nazivati Crnom udovicom. Presuda suda u Milanu je odlučila ju poslati u zatvor na 29 godina, no pokušala je pobiti presudu tvrdnjom kako joj je tumor na mozgu promijenio osobnost. To je samo djelomično uspjelo 2000., kada joj je kazna smanjena na 26 godina.

Reggiani je imala jednu povlasticu u zatvoru zahvaljujući svojim odvjetnicima. Unatoč zabrani kućnih ljubimaca, 2005. godine njezin pravni tim uspio je izboriti da s njom u ćeliji bude i njezina feretka. Kada su joj ponudili 2011. da radom izbori ranije puštanje iz zatvora, ona je to odbila jer nije nikada radila u životu, a sigurno ne bi započela sa 63 godine. Ipak, zbog dobrog vladanja, pustili su je iz zatvora 2016. godine.

Naređivanje ubojstva njihovog oca narušilo je odnose između Reggiani s njezinim kćerima Alessandrom i Allegrom. I dok su na početku branile majku, zbog čega je Allegra čak upisala pravni fakultet kako bi razumjela pravi sustav i pomogla majci, istina je na kraju udaljila obitelj. Obje kćeri, koje žive povučeno u Švicarskoj, prekinule su svaki kontakt s majkom nakon puštanja iz zatvora te joj ukinule financijsku potporu i prestale posjećivati. Reggiani se požalila kako su je kćeri toliko isključile iz svojih života da nije upoznala svoje unuke.

Slučaj ubojstva Maurizija Guccija opisan je u knjizi "House of Gucci", po kojoj je napravljen istoimeni film s Lady Gagom kao Patrizijom, na što je Allegra kao odgovor objavila svoju knjigu "Game Over".

"Imam dvoje mlade djece. Gledajući koliku famu je napravio film "House of Gucci", nisam htjela da odrastu bez da znaju istinu o obitelji iz koje dolaze", izjavila je Allegra jednom prilikom za Vanity Fair.

