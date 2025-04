Smrt u kraljevskoj obitelji: Ovaj čovjek pokojnoj kraljici je bio velika potpora tijekom života

Kumče pokojne kraljice Elizabete II., Lord Charles O’Hagan je preminuo 23. ožujka u dobi od 79 godina od posljedice ozljede mozga.

Vladarica Ujedinjenog Kraljevstva postala je kuma O'Haganu još kada je bila prijestolonasljednica i prije nego je sama postala majka. Kao dječak, bio je počasni paž na njezinoj krunidbi 1953. godine, a od 1955. do 1961. pomagao je kraljici s formalnom robom na državnim događanjima poput parade za Garter Day.

