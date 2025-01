Znate li koliko je visoka najpoznatija ''kućanica''? S razlogom ju zovu džepnom Venerom!

Oni su sitni, ali dinamitni. U idućem prilogu donosimo popis slavnih osoba koje su niže od 160 cm, no njihova ih visina nikada nije sprječavala u uspjehu, ni u ljubavnom životu. Pa čak i kada su im partneri bili desetke centimetara viši. Jada Pinkett Smith, Lady Gaga, Shakira, Tom Cruise, Nikola Sarkozy - samo su neki od njih.

155 centimetara - visina je Eve Longorie, koja se svrstava među poznate dame za koje možemo reći da su itekako atraktivne i zapažene, unatoč broju centimetara koje nose.

Metar i 55 ima i pjevačica Lady Gaga, koja svojim neobičnim odjevnim kombinacijama svoju visinu ipak stavlja u drugi plan.

Sitan 151 centimetar visoka je Jada Pinkett Smith - supruga Willa Smitha, između kojih je razlika u visini itekako vidljiva. Dok su bili u braku, sličnu situaciju imali su Katie Holmes i Tom Cruise, no nju to nije sprječavalo da nosi visoke potpetice.

''Ja se često susrećem s tim da mladenka ne može nositi pete jer je ili podjednako visoka ili čak viša od svog odabranika po meni to ne predstavlja problem sretala sam to čak sam u svom djetinjstvu vidjela jednu ogromnu ženu i jednog sasvim malog muškarca tad mi je kao djetetu to bilo neobično ali mislim da je tu najvažnije koliko se tko voli ništa drugo'', kaže Matija Vuica.

Tom Cruise muku s visinom mučio je i s prvom suprugom Nicole Kidman, koja se tada suzdržavala od visokih potpetica. Sada je udana za Keitha Urbana, koji je također niži od nje. Sitnije građe je i Reese Whiterspoon, koja je visoka 156 centimetara, a samo centimetar viša od nje je pjevačica Shakira.

Visina katkad može biti problem. Jeste li znali da u Francuskoj niste mogli jedno vrijeme biti policajac ako ste niži od 160 centimetara... Srećom, to pravilo nije vrijedilo za predsjednika jer je nekadašnji francuski predsjednik Nicolas Sarkozy bio visok tek 165 centimetara, zbog čega je prva dama Carla Bruni morala prilagoditi svoju obuću.

''Ona je nosila balerinkice pazilo se na tu visinu da se ne bi slučajno njegov ego povrijedio'', kaže Josip Tešija.

''Ja mislim da ljubav ne poznaje granice danas je kompatibilnost partnera prva stvar ako je to u redu sve drugo se nadoknadi na ovaj ili onaj način dosta mojih prijateljica modela onda nosi niske cipele i rješen problem'', kaže Kristina Burja.

Pregled sitnih, ali dinamitnih, završavamo Arianom Grande, koja sa 154 centimetra žari i pali glazbenom scenom. Sve ove ličnosti dokazuju da, iako su možda rastom niži, u glazbenom, glumačkom i političkom svijetu itekako su na visokoj razini.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 inMagazin Matija Cvek jednu od svojih najljepših pjesama posvetio je kćerkici: ''Taj stih kad sam otpjevao...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Severina se pohvalila s kime uživa na egzotičnoj destinaciji: "A lipog li života..."