Vojko V se prisjetio vremena kada je radio nešto skroz drugačije i dobio otkaz: "Nisam se uklapao u tu strukturu društva"

Nakon pet godina od posljednjeg studijskog albuma, reper Vojko V objavio je novi album "Dvojko". U samo nekoliko dana njegove pjesme toliko su se svidjele publici da je album najslušaniji na streaming platformama u zemlji. Zbog čega je pauzirao u objavljivanju, zašto mu je drago što je dobio otkaz kao tehnološki višak te koliko ga je promijenilo očinstvo otkriva Hrvoje Krolo.

Iako trenutačno značenje svojih tekstova mora objašnjavati na sudu jer ga Zdravko Mamić tuži zbog narušenog ugleda i časti, novi Vojkov album "Dvojko" bilježi uspjehe o kakvima samo neki glazbenici mogu sanjati. U par dana od objavljivanja postao je naslušaniji nosač zvuka na streaming platformama u zemlji.



"Komentare ne čitam ovaj put. Apstiniram. Mislim da je to dobro za zdravlje. Inače ih čitam, ali u jednom momentu sam skužio da to nije zdravo za psihičko zdravlje. Uvijek ima netko tko ne razumije ništa pa ti dođe da mu objasniš u komentaru, ali mislim da je zdravije ne čitati komentare", zaključio je Vojko.



Iako ih on ne čita, komentari su itekako pozitivni, a za album kažu kako samo on hrvatski rap nosi na svojim leđima.



"Leđa su mi ok, bio sam kod kiropraktičara prošle godine i sredio je sve. Mislim da svaki reper za sebe misli da je najbolji, to je moje mišljenje, a sad je li to subjektivno ili objektivno. Scena je bogata kao nikad i ima puno izvođača i ne mora je nitko nositi sam na leđima", smatra Vojko.



Među 14 pjesama najviše pozornosti izazvao je singl "Tour life" koji traje 20 minuta. Reper ističe kako je to poklon publici, ali da tu pjesmu neće nikad odrepati na nastupu.



"Na svakom koncertu imam segment na kojem bacam nekakav fake freestyle koji smislim u autu jer mi je dosadno putem do lokacije gdje nastupam, gdje se referiram na stvari koje su su se dogodile tih dana. Skužio sam da ima tih tekstova hrpa i mislio sam da će bit 7 do 8 minuta, ali sam skužio da će bit 20 minuta i jedva je stalo na cd", otkrio je glazbenik.



Vojkov glazbeni životopis sadrži šest nominacija i tri nagrade Porin, milijunske preglede spotova na YouTubeu i stotine koncerata diljem regije. No pojedinci mu predbacuju na takozvani uspjeh preko noći.

"To je ona uzrečica radiš 15 godina da bi uspio preko noći. To je istina. Nekim ljudima sam samo s jednim albumom uspio, ali ja sam bio i s Dječacima imao tri albuma, ima sam s Kišom metaka, repam još od 2000., tako da ima tu godina", kaže Vojko.



Velika promjena za ovog bivšeg programera dogodila se kada je na svojem tadašnjem poslu postao teknološki višak. Nakon što se počeo baviti isključivo glazbom, ostalo je povijest.



"U životu imam sreće. Taman sam dobio otkaz u idealnom momentu kad sam trebao dobiti otkaz i zahvalan sam kome god trebam za takvo nešto. Nisam bio u socijalnom okruženju u kojem moraš biti na poslu. Moraš komentirati skijanje, ljetovanje, komunicirati s ljudima. Ja sam samo sjeo i čekao da mi daju posla, to možda nije bila dobra strategija", zaključio je.



No ipak najponosniji je na sinčića Petra za kojeg kaže da mu je prije pet godina promijenio život iz temelja.



"Postao sam mekši lik. Postao sam tolerantniji prema ljudima i ljudskim manama jer sam skužio da svatko ima netko svoje djetinjstvo iz kojih vuče tko zna kakve traume. Ima svakakvih roditelja i svakakvih situacija tako da sam postao puno tolerantniji", otkrio je Vojko.

