Pokojni dizajner cijeli život proveo je s istim muškarcem, a zajedno su pokrenuli brend koji danas vrijedi milijune

U svijetu visoke mode rijetke su ljubavne priče koje su istovremeno oblikovale i privatni život i globalno modno carstvo, a jedna od najposebnijih bila je ona između Valentina Garavanija i Giancarla Giammettija.

Talijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je u 94. godini.

Ime Valentina Garavanija već desetljećima stoji kao sinonim za vrhunsku eleganciju, luksuz i profinjenost. Njegove kreacije obilježile su povijest mode, definirale pojam visoke mode druge polovice 20. stoljeća i oblikovale stil najutjecajnijih žena svijeta.

Valentino Garavani - 1 Foto: Afp

Valentino Garavani - 7 Foto: Afp

Od Valentina se na društvenim mrežama oprostio i njegov životni partner Giancarlo Giammetti.

''...zauvijek...'', napisao je uz Valentinovu crno-bijelu fotografiju.

Odnos Valentina Garavanija i Giancarla Giammettija bio je mnogo više od romanse – bio je to spoj emocije, vizije i partnerstva koje je stvorilo modno carstvo Valentino.

Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti - 1 Foto: Afp

Upoznali su se 1960. godine u Rimu, u legendarnom Café de Paris na Via Veneto, u srcu tadašnje Dolce Vita scene. Valentino je već bio mladi dizajner s velikim snovima, dok je Giammetti bio student arhitekture. Susret koji je započeo gotovo slučajno vrlo brzo prerastao je u duboku ljubav, ali i u jedno od najvažnijih kreativno-poslovnih partnerstava u povijesti mode.

Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti - 2 Foto: Afp

Njihov odnos temeljio se na jasnoj podjeli uloga. Valentino je bio umjetnik — perfekcionist posvećen kroju, tkanini i estetici, dok je Giancarlo preuzeo poslovnu stranu, organizaciju i strategiju. Upravo je ta ravnoteža omogućila da se Valentino u potpunosti posveti stvaranju, dok je Giammetti gradio stabilnost i dugoročnu viziju brenda. Zajedno su od rimskog ateljea stvorili globalni simbol luksuza.

Romantična veza trajala je 12 godina, no i nakon njezina završetka početkom 1970-ih, njihova povezanost nije prestala. Naprotiv — ostali su bliski prijatelji i poslovni partneri još desetljećima.

Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti - 3 Foto: Afp

U kolovozu 2004., u tekstu objavljenom u Vanity Fairu prvi put se otvorenije govorilo o onome o čemu se u modnim krugovima odavno šaptalo. Valentino je bio među posljednjima iz svoje generacije velikih dizajnera koji nisu javno govorili o seksualnoj orijentaciji, a Giammetti je to u tom kontekstu nazvao "tajnom koja nije tajna".

Giammetti je tada, nakon desetljeća šutnje i opreza, izravno opisao njihov odnos: "Naša priča nije bila priča o novcu ili modi. Bila je to priča o ljubavi. Nikada nije bilo članka o nama u tom smislu. Mislim da se svijet puno promijenio i da bi nekada bilo neugodno čitati, ali više nije."

Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti - 4 Foto: Afp

I Valentino je u istom razdoblju naglasio koliko su različiti, ali povezani: "Giancarlo i ja se razumijemo, ali njegov je karakter sušta suprotnost mome. Postoje samo tri stvari koje znam raditi: napraviti haljinu, urediti kuću i primati goste..."

"Sada je to bratska ljubav", rekao je tada o njihovom odnosu nakon prekida.

"Ipak, velika ljubav ostaje, drevna, preživjela", naglasio je.

Valentino Garavani - 3 Foto: Afp

Valentino Garavani - 5 Foto: Afp

Njihova bliskost vidljiva je i izvan mode. Zajedno su se angažirali u humanitarnom radu, posebno kroz zakladu L.I.F.E., posvećenu borbi protiv HIV/AIDS-a, ostavljajući trag i izvan modnih pista i crvenih tepiha.

