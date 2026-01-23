Prepoznajete li ovu glumicu? Ljubav s 18 godina mlađim mužem opstala je više od četiri desetljeća

Maxwell Caulfield i Juliet Mills svoju romansu započeli su još 1980. godine, nakon suradnje na jednoj kazališnoj predstavi, a unatoč razlici od 18 godina, čine jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu.

Jedna od najljepših i najdugovječnijih ljubavnih priča Hollywooda pripada glumcima Maxwellu Caulfieldu i Juliet Mills, paru koji već više od četiri desetljeća dokazuje da prava ljubav može opstati i pod svjetlima reflektora.

Njihova romansa započela je 1980. godine, kada su se upoznali glumeći zajedno u kazališnoj predstavi "The Elephant Man". Iako je tada 21-godišnji Caulfield bio tek na početku karijere, a 39-godišnja Mills već etablirana glumica i pripadnica slavne glumačke obitelji, među njima je odmah zaiskrilo. Razlika u godinama izazvala je podignute obrve, no njih dvoje nije marilo za tuđa mišljenja – iste godine su se vjenčali.

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 3 Foto: Afp

Juliet Mills kasnije je priznala kako su se odmah prepoznali. Vjeruje u reinkarnaciju i često ističe da je osjećala kao da Maxwella poznaje iz nekog prošlog života, dok je on njihovu vezu opisao kao potpunu romansu. Njihovo vjenčanje bilo je jednako filmsko kao i njihova priča – intimna ceremonija u zoru, na litici s pogledom na Tihi ocean u Malibuu.

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 2 Foto: Afp

Brak s Juliet došao je u trenutku kada je Caulfieldova karijera naglo krenula uzlaznom putanjom zahvaljujući ulozi Michaela Carringtona u filmu "Briljantin 2", koja ga je pretvorila u tinejdžerskog idola 80-ih. S druge strane, Juliet Mills već je imala bogatu karijeru iza sebe – kći legendarnog Sir Johna Millsa i sestra Hayley Mills, odrasla je u svijetu glume i ostvarila niz zapaženih uloga na filmu i televiziji.

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 1 Foto: Afp

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 6 Foto: Profimedia

Iako nisu imali zajedničku djecu, Caulfield je s vremenom postao predani očuh Julietinoj djeci iz prethodnih brakova, a oboje ističe kako su im međusobno prijateljstvo i poštovanje temelj odnosa. Unatoč gotovo 20 godina razlike u godinama, Maxwell često govori kako je upravo Juliet ta koja ga održava mladim.

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 5 Foto: Profimedia

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 4 Foto: Profimedia

Danas, više od 40 godina nakon što su izrekli sudbonosno "da", Caulfield i Mills i dalje plijene pažnju gdje god se pojave, a njihova kemija i nježnost ne prolaze nezapaženo. Oboje su i dalje aktivni u glumačkom svijetu, a njihova ljubavna priča smatra se rijetkim primjerom stabilnosti i trajne povezanosti u industriji u kojoj su dugotrajni brakovi prava rijetkost.

Njihov odnos dokaz je da ljubav u Hollywoodu može trajati – tiho, dostojanstveno i s istim žarom kao i prvog dana.

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 3 Foto: Profimedia

Maxwell Caulfield i Juliet Mills - 1 Foto: Profimedia

Serija ''Strasti'' Foto: Screenshot

Strasti Foto: Youtube

Hrvatska publika upoznala je Mills u seriji "Strasti", a koliko se sjećate te serije, provjerite OVDJE.

