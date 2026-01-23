Egzotični bijeg zvijezde "Kumova": Sa suprugom otputovala na daleku destinaciju

Ecija Ojdanić sa suprugom Robertom otputovala je u Maroko, a već prve snimke pokazuju da im slijedi upoznavanje s bogatom kulturom te zemlje.

Zvijezda hit-serije "Kumovi", glumica Ecija Ojdanić, ovih je dana pobjegla od svakodnevice i sa suprugom Robertom Orhelom otputovala u Maroko.

Svoje putovanje podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, a prema objavljenim prizorima jasno je da par uživa u spoju egzotike, kulture i opuštene atmosfere.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Da negdje ide, pokazala je već na prvom Instastoryju kada je objavila poruku "Čik pogodi gdje sam!", prije nego što je otkrila da je njihova destinacija upravo Maroko.

Ecija Ojdanić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Ecija Ojdanić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ecija je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i videozapisa iz Marakeša, točnije iz slavne Medine, na kojima su zabilježeni živopisni noćni prizori tržnica, štandova i užurbane atmosfere grada koji nikad ne spava. Uz snimke je otkrila i temperaturu – ugodnih 13 stupnjeva, idealnih za večernje šetnje i istraživanje grada. Na jednoj od objava našao se i suprug Robert, snimljen u opuštenom izdanju, dok razgledava gradske ulice i upija lokalni šarm.

Ecija Ojdanić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić i Robert Orhel Foto: Instagram

Ecija Ojdanić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ecija Ojdanić i mama Foto: Instagram

Par nije propustio ni kulturni dio putovanja – Ecija je podijelila prizor iz poznatog lokala La Pergola Marrakech, u kojem su uživali u live glazbi i intimnoj koncertnoj atmosferi.

Sudeći prema objavljenim prizorima, Ecija Ojdanić i Robert Orhel priuštili su si putovanje ispunjeno glazbom, bojama, okusima i mirisima sjeverne Afrike, što je savršen bijeg za punjenje baterija daleko od domaće scene.

Ecija ne krije koliko joj znače "Kumovi", o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavno je trčala 30 kilometara na -10 °C. Više o tome pročitajte OVDJE.

