U Rimu na posljednji počinak ispraćen hvaljeni dizajner, na sprovod došla brojna poznata lica

Svijet mode danas se oprostio od Valentina Garavanija, talijanskog dizajnera čije su kreacije desetljećima definirale pojam bezvremenske elegancije.

U Rimu se danas održao sprovod Valentina Garavanija, jednog od najvećih modnih dizajnera svih vremena. Posljednji ispraćaj modne legende održan je u impozantnoj crkvi Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, gdje su se okupile brojne poznate osobe iz svijeta mode, filma, politike i javnog života kako bi mu odale počast.

Među prvima je stigla legendarna modna novinarka Anna Wintour, dugogodišnja prijateljica i podrška slavnog dizajnera.

Sprovodu je prisustvovala i Donatella Versace, vidno potresena, odjevena u crno, kao i svjetski poznata manekenka Natalia Vodianova, koja je godinama bila bliska s Valentinom.

U crkvi su viđeni i brojni drugi uzvanici, uključujući talijanskog političara Francesca Rutellija, kao i holivudsku glumicu Anne Hathaway, koja je na ispraćaj došla u pratnji supruga Adama Shulmana. Mnogi su nosili crne, minimalističke modne kombinacije, u duhu estetike po kojoj je Valentino bio poznat.

Atmosfera u Rimu bila je dostojanstvena i emotivna, a stotine okupljenih su u tišini i s poštovanjem ispratili čovjeka koji je desetljećima oblikovao svjetsku modu. Valentino Garavani ostat će zapamćen kao simbol bezvremenske elegancije, crvene boje koja je nosila njegovo ime i luksuza koji je nadilazio trendove.

Njegov utjecaj na modnu industriju i dalje će živjeti kroz kreacije koje su obilježile povijest i žene koje ih s ponosom nose.

Na sprovodu je bio i njegov nekadašnji partner Giancarlo Giammetti.

