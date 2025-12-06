Hit-video! Trump zaplesao na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, ovo morate vidjeti

Donald Trump zaplesao je na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo 2026. na pjesmu ''YMCA''.

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na ždrijebu saznala je protiv koga će igrati na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine. Više čitajte na gol.hr-u.

Dok su oči javnosti bile uprte na izvlačenje grupa i glamurozne voditelje, medijsku pažnju ukrao je američki predsjednik Donald Trump.

Donald Trump - 2 Foto: Profimedia

Danas je njegova snimka viralna na internetu, a svi dijele trenutak kad je u svečanoj loži zaplesao na hit ''YMCA''.

Neočekivani trenutak dogodio se nakon što su organizatori na pozornicu doveli grupu Village People kako bi izveli pjesmu koja je redovito pratila Trumpove predizborne skupove.

Trump je od krovne svjetske nogometne organizacije primio i prvu FIFA-inu nagradu za mir.

"Gospodine predsjedniče, ovo je vaša nagrada. Ovo je vaša nagrada za mir", rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino uručujući mu priznanje.

Donald Trump i Gianni Infantino Foto: Profimedia

"Tu je i prekrasna medalja za vas koju možete nositi gdje god želite ići."

Trump je zatim stavio medalju oko vrata uz komentar: "Nosim je odmah."

Donald Trump Foto: Afp

