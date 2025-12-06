Thompsonova supruga dirnula statusom: ''Za sve mame koje se brinu o bolesnom djetetu...''

Supruga Marka Perkovića Thompsona Sandra Perković posvetila je status majkama koje se brinu o bolesnoj djeci.

Supruga Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, na Facebooku je objavila status koji je dirnuo njene pratitelje.

Naime, prenijela je tekst posvećen majkama koje brinu o svojoj bolesnoj djeci.

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell

''Predivan tekst za sve mame koje se brinu o bolesnom djetetu. Hvala Elviri što ga je podijelila sa mnom'', napisala je.

''Znam da je teško.. Znam da ti se ponekad čini da nosiš više nego što jedna duša može ponijeti. Ali znaj - nijedna majka koja brine o bolesti djeteta nije obična žena. To je posebna snaga, posebna ljubav, i posebna čast koju Bog daje samo onima za koje zna da mogu izdržati. Možda je ovo iskušenje, možda je ovo test, ali ne zato što si slaba - nego zato što si jedna od Njegovih najvoljenijih. Bog daje najveća iskušenja upravo onima koje želi posebno nagraditi, onima čija su srca mekana, a duše čiste. I proći će. I ova tuga, i ovaj umor, i ove brige koje te noću drže budnom. Proći će kao i sve što je teško u životu. A iza toga će ostati samo tvoja snaga, tvoja vjera i tvoje ogromno majčinsko srce. Ti nisi sama. Svaka tvoja suza je zabilježena, svaka tvoja molitva je saslušana, i svaki tvoj napor je već nagrađen na nebu. Bog vidi i ono što drugi ne vide - tvoju borbu, tvoju ljubav, tvoju tišinu i tvoje srce. Drži se... Jer zbog tebe tvoje dijete ima najjaču podršku koju jedno ljudsko biće može imati - majku koja vjeruje, voli i nikada ne odustaje'', piše u nastavku teksta.

Podsjetimo, u srpnju 2022. doznalo se da je sinu Sandre Perković i Marka Perkovića Thompsona, Anti Mihaelu, pozlilo i da je iz Splita hitno prebačen u Zagreb.

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Sandra Perković - 3 Foto: Facebook

Iako se o njegovu zdravstvenu stanju danas ne zna ništa, Thompson je nakon toga prestao nastupati, ali ga je upravo sinova želja za njegovim povratkom na scenu motivirala da se vrati koncertima.

Osim Ante Mihaela, Thompson i Sandra imaju još četvero djece, kćeri Divu Mariju, Katarinu i Cvitu i sina Šimuna.

Diva Marija ove je godine doživjela i veliki uspjeh, o čemu se radi čitajte OVDJE.

