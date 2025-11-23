Thompsonova supruga pohvalila se uspjehom njihove najstarije kćeri, koja je prava ljepotica!

Sandra Perković pohvalila se uspjehom kćeri Dive Perković, sve je objavila na Facebooku.

Supruga Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri Dive.

Lijepa Diva je u Torontu imala premijeru filma ''Diva'' u kojem glumi, a ponosna majka nije krila oduševljenje.

''Film Diva, snimljen prema istinitoj priči žene po kojoj je moja kći Diva dobila ime, bio je njezina prva filmska uloga i jako smo zahvalni što je dobila priliku raditi na tako značajnom filmu s izvrsnim redateljima i sjajnim glumcima. Oduševilo me i to što je film predstavila u mom rodnom Torontu, i to pred rasprodanom dvoranom. Branko Perić, Mara Perić, Ornela Vištica, Ivan Grbešić, Steve Ravic – hvala vam od srca. Hvala i svim mojim prijateljima i obitelji koji su došli podržati film. Voljela bih da sam bila tamo s vama'', napisala je.

Više o 18-godišnjoj Divi koja je tako mlada, a već uspješna pročitajte OVDJE.

Osim nje, Thompson i supruga Sandra imaju još četvero djece: Šimuna, Antu Mihaela te blizanke Katarinu i Cvitu.

