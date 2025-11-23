Severina pokazala modrice od pada na koncertu u Areni Zagreb: ''Tek poslije boli...''

Severina je na Instagramu pokazala modrice od pada na pozornici u Areni Zagreb.
Početkom studenog Severina je održala dva koncerta u Areni Zagreb, a prvi nastup obilježio je njen pad na pozornici.
Video se brzo proširio društvenim mrežama, a svoj pad Severina je i sama podijelila na svom profilu.
Sada je pokazala i posljedice pada, modrice ispod koljena.
Severina - 2 Foto: Instagram
Severina - 1 Foto: Instagram
Severina je pala na pozornici nakon što joj se štikla zapetljala u hlače, no nakon pada s osmijehom je nastavila dalje te pridobila same pohvale.
''To samo pokazuje s koliko energije ona održava gotovo trosatni koncert u dobi od 53 godine'', ''Žena je pojela binu, kakva energija, želim u tim godinama biti baš takva energija, odlično je bilo'', ''Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice'', neki su od komentara ispod videa na TikToku.
Severina u Areni Zagreb - 5 Foto: PR
Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni? Više saznajte OVDJE.
