Severina pokazala modrice od pada na koncertu u Areni Zagreb: ''Tek poslije boli...''

Severina je na Instagramu pokazala modrice od pada na pozornici u Areni Zagreb.

Početkom studenog Severina je održala dva koncerta u Areni Zagreb, a prvi nastup obilježio je njen pad na pozornici.

Video se brzo proširio društvenim mrežama, a svoj pad Severina je i sama podijelila na svom profilu.

Sada je pokazala i posljedice pada, modrice ispod koljena.

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina je pala na pozornici nakon što joj se štikla zapetljala u hlače, no nakon pada s osmijehom je nastavila dalje te pridobila same pohvale.

''To samo pokazuje s koliko energije ona održava gotovo trosatni koncert u dobi od 53 godine'', ''Žena je pojela binu, kakva energija, želim u tim godinama biti baš takva energija, odlično je bilo'', ''Ako padneš, podigni krunu i nastavi koračati. Tako to rade kraljice'', neki su od komentara ispod videa na TikToku.

Severina u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

